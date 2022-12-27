Орбан заявил, что Украина может вести войну, пока ее поддерживают США. В МИД Украины ответили

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет", – заявил Орбан. По его словам, война может продолжаться еще долго.

Орбан отметил, что Венгрия – единственная страна в Европе, которая "осталась вне войны", хотя, по его словам, сталкивалась с опасностью быть втянутой в нее.

"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Однако мы не заинтересованы в отказе от всех наших экономических отношений с Россией", – сказал венгерский премьер. Он подчеркнул, что в войне России против Украины его страна остается "на стороне Венгрии".

На высказывания Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость", – говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В МИД подчеркнули, что поражение Украины в войне привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров.

"Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывести войска", – сказано в заявлении.