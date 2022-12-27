Орбан заявил, что Украина может вести войну, пока ее поддерживают США. В МИД Украины ответили

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет", – заявил Орбан. По его словам, война может продолжаться еще долго.
Орбан отметил, что Венгрия – единственная страна в Европе, которая "осталась вне войны", хотя, по его словам, сталкивалась с опасностью быть втянутой в нее.
"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Однако мы не заинтересованы в отказе от всех наших экономических отношений с Россией", – сказал венгерский премьер. Он подчеркнул, что в войне России против Украины его страна остается "на стороне Венгрии".
На высказывания Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость", – говорится в заявлении ведомства в Telegram.
В МИД подчеркнули, что поражение Украины в войне привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров.
"Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывести войска", – сказано в заявлении.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
14 октября Орбан призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.