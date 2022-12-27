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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Орбан заявил, что Украина может вести войну, пока ее поддерживают США. В МИД Украины ответили

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Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине, которое вызвало возмущение МИД
Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине, которое вызвало возмущение МИД
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сколько будет продолжаться война в Украине, зависит от Вашингтона. Это заявление он сделал в интервью изданию Magyar Nemzet, опубликованном 27 декабря.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет", – заявил Орбан. По его словам, война может продолжаться еще долго.

Орбан отметил, что Венгрия – единственная страна в Европе, которая "осталась вне войны", хотя, по его словам, сталкивалась с опасностью быть втянутой в нее.

"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Однако мы не заинтересованы в отказе от всех наших экономических отношений с Россией", – сказал венгерский премьер. Он подчеркнул, что в войне России против Украины его страна остается "на стороне Венгрии".

На высказывания Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость", – говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В МИД подчеркнули, что поражение Украины в войне привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров.

"Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывести войска", – сказано в заявлении.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

14 октября Орбан призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ. 

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Теги: США, Украина, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, российская агрессия, война России против Украины
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