Орбан призвал к роспуску Европарламента из-за коррупционного скандала

По мнению Орбана, коррупционный скандал с участием бывшего вице-президента парламента Евы Кайли ставит под сомнение доверие к органу. Орбан заявил: "Венгры хотели бы, чтобы Европейский парламент был распущен в его нынешнем виде. Насколько пострадала репутация Европарламента в Венгрии, легко ответить: ничуть, потому что меньше и быть не могло".

Отношения между ЕС и Венгрией напряжены: 15 сентября Европарлампент проголосовал за документ, который демонстрирует, что Европейский союз видит риск серьезного нарушения основополагающих ценностей ЕС со стороны Венгрии. Докладчик по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд заявила, что "Венгрия не является демократией". Euronews отметил, что это был первый случай, когда институт ЕС заявил, что государство-член не является настоящей демократией, а это необходимое условием для вступления в блок.