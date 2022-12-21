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Орбан призвал к роспуску Европарламента из-за коррупционного скандала

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Орбан заявил, что венгры не доверяют Европарламенту
Орбан заявил, что венгры не доверяют Европарламенту
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо добиваться роспуска Европейского парламента в связи с разразившимся там коррупционным скандалом. Об этом он сказал 21 декабря на пресс-конференции в Будапеште, сообщило Der Spiegel.

По мнению Орбана, коррупционный скандал с участием бывшего вице-президента парламента Евы Кайли ставит под сомнение доверие к органу. Орбан заявил: "Венгры хотели бы, чтобы Европейский парламент был распущен в его нынешнем виде. Насколько пострадала репутация Европарламента в Венгрии, легко ответить: ничуть, потому что меньше и быть не могло". 

Отношения между ЕС и Венгрией напряжены: 15 сентября Европарлампент проголосовал за документ, который демонстрирует, что Европейский союз видит риск серьезного нарушения основополагающих ценностей ЕС со стороны Венгрии. Докладчик по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд заявила, что "Венгрия не является демократией". Euronews отметил, что это был первый случай, когда институт ЕС заявил, что государство-член не является настоящей демократией, а это необходимое условием для вступления в блок.

Контекст:

Politico напомнило, что Европарламент в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.

В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша (он был назван в честь депутата Европарламента от Португалии Руи Тавареша), в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств. 

В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности, права голоса в Совете ЕС.

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в начале декабря. Тогда еще вице-председателя парламента Кайли заподозрили в лоббировании интересов Катара. Ее партнер Франческо Джорджи признался бельгийским следователям в получением взятки.

Теги: коррупция, Европарламент, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, скандал, Евросоюз, Ева Кайли
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