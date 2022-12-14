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В Брюсселе состоится досудебное слушание по делу евродепутата Кайли, которую подозревают в коррупции

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12 декабря Кайли лишили статуса должности вице-президента Европарламента
12 декабря Кайли лишили статуса должности вице-президента Европарламента
Фото: Milken Institute / Flickr

Член Европарламента Ева Кайли, подозреваемая в получении крупных сумм денег для лоббирования интересов страны Персидского залива, и еще трое фигурантов дела предстанут сегодня перед судом на досудебном слушании в Брюсселе. Об этом 14 декабря сообщило Euronews.

Кайли задержали 9 декабря в рамках расследования коррупции в интересах другой страны. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу.

Аlвокат Кайли Михалис Димитракопулос заявил СМИ, что его клиент невиновен и "не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара".

Среди задержанных также генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший член Европарламента Пьер Антонио Панцери, сообщало бельгийское СМИ. Имя третьего фигуранта дела не разглашалось.

По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными, отметило агентство Euronews в Twitter.

12 декабря Кайли лишили должности вице-президента Европарламента, сообщало Euronews. Ее отстранение от должности было одобрено депутатами Европарламента: 625 голосов за, один против и два воздержавшихся.

"Я в политике, чтобы бороться с коррупцией. Встать на защиту Европы. Мы встретим это испытание во всеоружии. Безнаказанности не будет", – написала в Twitter председатель Европарламента Роберта Метсола.

Полиция также "заморозила" ИТ-ресурсы 10 членов штаба Европарламента, чтобы предотвратить исчезновение ключевых данных, которые могут быть полезны для расследования.

Несколько парламентских офисов в Брюсселе и Страсбурге, в том числе Кайли, опечатаны.

Представительство Катара в ЕС отрицает все обвинения.

"Любая связь правительства Катара с заявленными претензиями является необоснованной и серьезно дезинформированной", – говорится в заявлении представительства Катара в Европейском союзе.

Контекст:

44-летняя Кайли – бывшая греческая телеведущая и депутат Европарламента с 2014 года, сообщало Euronews. Как отмечало агентство, хотя Кайли была исключена из группы социалистов и демократов в Европарламенте, а также была лишена поста вице-президента, она пока сохранит свой титул члена Европейского парламента.

Лишение статуса демократически избранного представителя может быть осуществлено только в соответствии с национальным законодательством, в данном случае с греческим.

Теги: коррупция, Европарламент, Бельгия, демократия, депутаты, Брюссель, Катар, законодательство, парламент, Европа, обвинение, вице-президент, обыски, Роберта Метсола, Ева Кайли
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