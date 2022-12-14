В Брюсселе состоится досудебное слушание по делу евродепутата Кайли, которую подозревают в коррупции

Кайли задержали 9 декабря в рамках расследования коррупции в интересах другой страны. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу.

Аlвокат Кайли Михалис Димитракопулос заявил СМИ, что его клиент невиновен и "не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара".

Среди задержанных также генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший член Европарламента Пьер Антонио Панцери, сообщало бельгийское СМИ. Имя третьего фигуранта дела не разглашалось.

По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными, отметило агентство Euronews в Twitter.

Belgian police have seized more than €1.5 million while searching the homes of Greek MEP Eva Kaili and former MEP Pier Antonio Panzeri, as seen in this picture provided to Euronews.



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12 декабря Кайли лишили должности вице-президента Европарламента, сообщало Euronews. Ее отстранение от должности было одобрено депутатами Европарламента: 625 голосов за, один против и два воздержавшихся.

"Я в политике, чтобы бороться с коррупцией. Встать на защиту Европы. Мы встретим это испытание во всеоружии. Безнаказанности не будет", – написала в Twitter председатель Европарламента Роберта Метсола.

I am in politics to fight corruption.



To stand up for Europe.



We will meet this test head on.



There will be no impunity.

There will be no sweeping under the carpet.

There will be no business as usual.@Europarl_EN stands against enemies of democracy wherever they come from. pic.twitter.com/60SW8TzV1K — Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2022

Полиция также "заморозила" ИТ-ресурсы 10 членов штаба Европарламента, чтобы предотвратить исчезновение ключевых данных, которые могут быть полезны для расследования.

Несколько парламентских офисов в Брюсселе и Страсбурге, в том числе Кайли, опечатаны.

Представительство Катара в ЕС отрицает все обвинения.

"Любая связь правительства Катара с заявленными претензиями является необоснованной и серьезно дезинформированной", – говорится в заявлении представительства Катара в Европейском союзе.

pic.twitter.com/mdxmvl8EOF — Qatar Mission to the European Union (@QatarMissionEU) December 11, 2022