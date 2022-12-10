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В Бельгии задержали вице-президента Европарламента по подозрению в коррупции в интересах Катара – Politico

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Кайли депутат Европарламента с 2014 года
Кайли – депутат Европарламента с 2014 года
Фото: euranet_plus / Flickr

Федеральная полиция Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли в рамках расследования коррупции в интересах страны Персидского залива. Об этом 9 декабря сообщило издание Politico.

Бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек. В ходе рейдов полиция изъяла около €600 тыс. наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Бельгийское СМИ Le Soir сообщило, что среди задержанных также генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший член Европарламента Пьер Антонио Панзери.

Агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива через взятки или "дорогие подарки". По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу.

В течение нескольких месяцев следователи полиции подозревали Катар во влиянии на экономические и политические решения Европейского парламента, пишет Politico. Правоохранители считают, что Катар сотрудничал с должностными лицами, "занимающими значительное политическое положение".

Как отметило Bloomberg, представитель Европарламента заявил, что они не комментируют судебные разбирательства, но полностью сотрудничают с национальными властями, в том числе и в этом деле.

Группа социалистов и демократов в Европарламенте заявили, что они "потрясены обвинениями в коррупции в европейских институтах".

"Нигде в ЕС нет места коррупции. Власти пользуются нашей полной поддержкой", – заявили в группе.

о тех пор, пока компетентные органы не предоставят соответствующую информацию и разъяснения, мы просим приостановить работу над любыми файлами и пленарными голосованиями, касающимися государств Персидского залива, в частности визовой либерализации и запланированных визитов", – сказано на сайте группы.

Профессор права парижской бизнес-школы Альберто Алеманно заявил Politico, что это "самый шокирующий скандал с честностью в истории ЕС".

Левоцентристская партия "Пасок", членом которой была Кайли, заявила, что исключает ее, отметило ekathimerini.

Контекст:

44-летняя Кайли – бывшая греческая телеведущая и депутат Европарламента с 2014 года, отметил Euronews.

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