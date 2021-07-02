Жену французского миллиардера оштрафовали на €15 тыс. Она заплатила другой женщине за сдачу экзамена по вождению

30-летняя модель замужем за одним из медиамагнатов и крупных промышленников Франции, 60-летним владельцем издательского дома Hachette Арно Лагардером. Миллиардер просил своего телохранителя решить вопрос с правами, чтобы Джейд Лагардер не садилась за руль. В то время она была беременна, отметило издание.

Суд французского города Понтуаз признал Джейд Лагардер виновной в коррупции вместе с восемью другими обвиняемыми, включая бывшую личную охрану пары, уточнило издание The Times.

В 2015 году Лагардер заплатила деньги женщине, которая носила хиджаб, чтобы она сдала экзамен по вождению от ее имени. Среди осужденных были инструкторы, экзаменаторы и чиновники, которые брали взятки, чтобы закрыть глаза на ситуацию. Лагардер отвергла обвинения. Женщина сказала, что ничего не знала о действиях охранника ее мужа.

Телохранитель сначала сказал полиции, что действовал один, без ведома пары, но потом изменил показания и обвинил бизнесмена в подстрекательстве к мошенничеству.