Партнер бывшего вице-президента Европарламента признался в причастности к коррупционному скандалу с Катаром – СМИ

Джорджи, который являлся советников Кайли в Европарламенте, признался в получении взяток от Катара, чтобы повлиять на решения Европейского парламента в отношении этой страны, говорят источники.

Его признание, по словам собеседника агентства, внесло "значительный вклад" в расследование, проводимое бельгийскими следственными судами.

Согласно тому же источнику, Джорджи пытался оправдать Кайли. Также он сказал следователям, что подозревает бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла и итальянского депутата Андреа Коццолино в получении денег из Катара, сообщил источник.

У Тарабеллы уже проводили обыски, он все обвинения отрицает. Коццолино сказал итальянским СМИ, что не находится под следствием и его не допрашивали.