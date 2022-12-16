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Партнер бывшего вице-президента Европарламента признался в причастности к коррупционному скандалу с Катаром – СМИ

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Кайли задержали 9 декабря
Кайли задержали 9 декабря
Фото: EPA

Франческо Джорджи, партнер бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли, признался бельгийским следователям в своей причастности к скандалу с получением взятки от Катара. Об этом 15 декабря агентству Reuters сообщили два источника.

Джорджи, который являлся советников Кайли в Европарламенте, признался в получении взяток от Катара, чтобы повлиять на решения Европейского парламента в отношении этой страны, говорят источники.

Его признание, по словам собеседника агентства, внесло "значительный вклад" в расследование, проводимое бельгийскими следственными судами.

Согласно тому же источнику, Джорджи пытался оправдать Кайли. Также он сказал следователям, что подозревает бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла и итальянского депутата Андреа Коццолино в получении денег из Катара, сообщил источник.

У Тарабеллы уже проводили обыски, он все обвинения отрицает. Коццолино сказал итальянским СМИ, что не находится под следствием и его не допрашивали.

Контекст:

Кайли задержали 9 декабря в рамках расследования коррупции в интересах Катара, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу. Защита Кайли отрицает причастность политика ко взяточничеству.

Вместе с Кайли в деле фигурируют ее партнер и парламентский советник Джорджи и бывший депутат Европарламента от итальянских социал-демократов Антонио Панцери, пишет Deutsche Welle. Имя еще одного фигуранта не разглашается.

По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными.

На пленарном заседании 13 декабря Европарламент лишил Кайли должности вице-председателя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: коррупция, Европарламент, Бельгия, депутаты, Катар, расследование, парламент, обвинение, Reuters, обыски, Ева Кайли
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