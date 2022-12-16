Партнер бывшего вице-президента Европарламента признался в причастности к коррупционному скандалу с Катаром – СМИ

Джорджи, который являлся советников Кайли в Европарламенте, признался в получении взяток от Катара, чтобы повлиять на решения Европейского парламента в отношении этой страны, говорят источники.
Его признание, по словам собеседника агентства, внесло "значительный вклад" в расследование, проводимое бельгийскими следственными судами.
Согласно тому же источнику, Джорджи пытался оправдать Кайли. Также он сказал следователям, что подозревает бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла и итальянского депутата Андреа Коццолино в получении денег из Катара, сообщил источник.
У Тарабеллы уже проводили обыски, он все обвинения отрицает. Коццолино сказал итальянским СМИ, что не находится под следствием и его не допрашивали.
Кайли задержали 9 декабря в рамках расследования коррупции в интересах Катара, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу. Защита Кайли отрицает причастность политика ко взяточничеству.
Вместе с Кайли в деле фигурируют ее партнер и парламентский советник Джорджи и бывший депутат Европарламента от итальянских социал-демократов Антонио Панцери, пишет Deutsche Welle. Имя еще одного фигуранта не разглашается.
По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными.
На пленарном заседании 13 декабря Европарламент лишил Кайли должности вице-председателя.