Евросоюз заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы – СМИ

По данным агентства, названная сумма – это так называемые средства "сплочения" ЕС, которую Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021-го по 2027 год. Эти деньги предназначены для выравнивания уровня жизни между самыми богатыми и самыми бедными членами 27 стран Евросоюза.

Решение удержать финансирование европейские чиновники приняли из-за того, что Будапешт не выполнил набор из 17 условий, связанных с судебной системой и соблюдением Хартии основных прав ЕС. Кроме того, в Брюсселе считают, что в Венгрии ущемляются права ЛГБТ+ сообщества и права беженцев. Финансирование "не может быть выплачено до тех пор, пока Венгрия не восстановит их соблюдение", говорится в сообщении.

Правительство Венгрии уже заявляло, что действующий в стране закон об ограничении образования по гендерным вопросам и сексуальной идентичности направлен на защиту детей. Reuters отмечает, что Будапешт и ЕС уже давно расходятся во мнениях по поводу верховенства закона, коррупции и отношению к сексуальным отношениям.

€22 млрд предназначались на программы для детей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим из-за закрытия угольных электростанций, добавляет агентство.