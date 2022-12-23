Евросоюз заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы – СМИ

По данным агентства, названная сумма – это так называемые средства "сплочения" ЕС, которую Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021-го по 2027 год. Эти деньги предназначены для выравнивания уровня жизни между самыми богатыми и самыми бедными членами 27 стран Евросоюза.
Решение удержать финансирование европейские чиновники приняли из-за того, что Будапешт не выполнил набор из 17 условий, связанных с судебной системой и соблюдением Хартии основных прав ЕС. Кроме того, в Брюсселе считают, что в Венгрии ущемляются права ЛГБТ+ сообщества и права беженцев. Финансирование "не может быть выплачено до тех пор, пока Венгрия не восстановит их соблюдение", говорится в сообщении.
Правительство Венгрии уже заявляло, что действующий в стране закон об ограничении образования по гендерным вопросам и сексуальной идентичности направлен на защиту детей. Reuters отмечает, что Будапешт и ЕС уже давно расходятся во мнениях по поводу верховенства закона, коррупции и отношению к сексуальным отношениям.
€22 млрд предназначались на программы для детей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим из-за закрытия угольных электростанций, добавляет агентство.
ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.
В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша (он был назван в честь депутата Европарламента от Португалии Руи Тавареша), в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств.
В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.
Кроме того, власти Венгрии в течение последних лет активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".