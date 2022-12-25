Петрулевич: Возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то Орбану кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и живи на царство себе"

"Он с этим шарфом бегает, как дурак со ступой. А не возникает у вас вопрос, как он отстаивает интересы [президента России Владимира] Путина? Нам Евросоюз дает деньги помощи – 19 миллиардов. "Баба Яга против" венгерская. Вооружение – против. "Через Венгрию не дадим". На встречу с НАТО – нет. Везде он против, против, против. А теперь возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи на царство себе". И он уже возомнил, что он уже все забирает", – сказал Петрулевич.
Он напомнил, что в Закарпатской области Украины часть жителей "на венгерском языке разговаривают".
"Они начинают утром совещание с гимна Венгрии. И вот он уже возомнил, что Закарпатье он забирает себе", – считает Петрулевич.
Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью
Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком в ноябре.
Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.
Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".
Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.