ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: Возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то Орбану кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и живи на царство себе"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Орбан заявлял, что "футбол это не политика"
Орбан заявлял, что "футбол – это не политика"
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" экс-глава управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич прокомментировал историю с пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который публично надел шарф с картой, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как территория Венгрии.

"Он с этим шарфом бегает, как дурак со ступой. А не возникает у вас вопрос, как он отстаивает интересы [президента России Владимира] Путина? Нам Евросоюз дает деньги помощи – 19 миллиардов. "Баба Яга против" венгерская. Вооружение – против. "Через Венгрию не дадим". На встречу с НАТО – нет. Везде он против, против, против. А теперь возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи на царство себе". И он уже возомнил, что он уже все забирает", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что в Закарпатской области Украины часть жителей "на венгерском языке разговаривают".

"Они начинают утром совещание с гимна Венгрии. И вот он уже возомнил, что Закарпатье он забирает себе", – считает Петрулевич.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком в ноябре.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Украина, Закарпатье, Венгрия, Виктор Орбан, Александр Петрулевич, политика, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записали вместе с Хлывнюком, собрали для Украины £500
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записали вместе с Хлывнюком, собрали для Украины £500
"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара
"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (574898)
2
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (150350)
3
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (72856)
4
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (62750)
5
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32367)
6
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (32094)
7
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира (31976)
8
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля (27650)
 
 
 
 