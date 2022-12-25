Петрулевич: Возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то Орбану кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и живи на царство себе"

"Он с этим шарфом бегает, как дурак со ступой. А не возникает у вас вопрос, как он отстаивает интересы [президента России Владимира] Путина? Нам Евросоюз дает деньги помощи – 19 миллиардов. "Баба Яга против" венгерская. Вооружение – против. "Через Венгрию не дадим". На встречу с НАТО – нет. Везде он против, против, против. А теперь возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи на царство себе". И он уже возомнил, что он уже все забирает", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что в Закарпатской области Украины часть жителей "на венгерском языке разговаривают".

"Они начинают утром совещание с гимна Венгрии. И вот он уже возомнил, что Закарпатье он забирает себе", – считает Петрулевич.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube