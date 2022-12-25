Петрулевич: Путину надо бояться сейчас больше всего своего окружения

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом Фото: EPA

"Ему надо бояться своего окружения. А свое окружение когда видит... Ну давайте так. Нельзя думать, что в России все дебилы", – сказал он.

Генерал-майор ответил на вопрос журналиста, понимает ли окружение главы Кремля, что его "песня спета".

"Давайте аналогии проведем: Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее? [...] А кто табакеркой и шарфом задушил? Личное окружение. [...] Кто возглавил убийство Павла Первого? Его сын Александр Первый", – объяснил Петрулевич.

Он подчеркнул, что "не предают враги, предают свои, близкие".

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО