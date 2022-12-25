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Петрулевич: Путину надо бояться сейчас больше всего своего окружения

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину могут угрожать действия его же окружения. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" выразил экс-глава управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

"Ему надо бояться своего окружения. А свое окружение когда видит... Ну давайте так. Нельзя думать, что в России все дебилы", – сказал он.

Генерал-майор ответил на вопрос журналиста, понимает ли окружение главы Кремля, что его "песня спета".

"Давайте аналогии проведем: Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее? [...] А кто табакеркой и шарфом задушил? Личное окружение. [...] Кто возглавил убийство Павла Первого? Его сын Александр Первый", – объяснил Петрулевич.

Он подчеркнул, что "не предают враги, предают свои, близкие".

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Александр Петрулевич, президент
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