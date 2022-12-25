Петрулевич: Путину надо бояться сейчас больше всего своего окружения

"Ему надо бояться своего окружения. А свое окружение когда видит... Ну давайте так. Нельзя думать, что в России все дебилы", – сказал он.
Генерал-майор ответил на вопрос журналиста, понимает ли окружение главы Кремля, что его "песня спета".
"Давайте аналогии проведем: Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее? [...] А кто табакеркой и шарфом задушил? Личное окружение. [...] Кто возглавил убийство Павла Первого? Его сын Александр Первый", – объяснил Петрулевич.
Он подчеркнул, что "не предают враги, предают свои, близкие".
Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.