Он добавил, что этот путь предстоит пройти "вместе с фрагментированным миропорядком".

По мнению венгерского премьера, неолиберальный экономический и политический миропорядок достиг кризиса в 2008 году, а война России против Украины, которая началась в 2022 году, дала понять, что "нынешнюю западную направленность сохранить невозможно".

Он отметил, что нынешняя модель глобализации была создана после распада Советского Союза и в его основе лежал "однополярный миропорядок во главе с США", который в основном был организован по неолиберальным принципам. В настоящее время, пишет премьер, в ответ на кризис миропорядка Запад "разрывает, ослабляет или берет под контроль свои отношения с нарастающей скоростью и пытается хотя бы частично сохранить свое господство".

Он отметил, что западные страны, особенно европейские, оставшиеся без промышленности, больше ощутили кризис, а азиатские страны, особенно Китай, стали сильнее. Поэтому, считает Орбан, "международные блоки, известные во времена холодной войны, будут восстановлены", что не выгодно Венгрии и всему Евросоюзу.

Новый мировой порядок Орбан видит как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия "проходят через ведущие государства сформированных блоков".

"Необходимо избежать превращения нашей страны в периферию большого международного блока; необходимо избегать аномалий прежней модели свободной торговли, основанной на стихийных рыночных процессах; необходимо решить проблему снижения уязвимости цепочек поставок; вместе с этим необходимо добиться, чтобы Венгрия вошла в группу экономически развитых стран", – говорится в материале.