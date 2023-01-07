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Орбан: Международные блоки, известные во времена холодной войны, будут восстановлены

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Неолиберальный экономический и политический миропорядок достиг кризиса, считает Орбан
Неолиберальный экономический и политический миропорядок достиг кризиса, считает Орбан
Фото: EPA

Самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы "выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства". Об заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана. Тезисно речь изложил политический советник премьера Балаш Орбан в статье для издания Mandiner, опубликованной 7 января.

Он добавил, что этот путь предстоит пройти "вместе с фрагментированным миропорядком".

По мнению венгерского премьера, неолиберальный экономический и политический миропорядок достиг кризиса в 2008 году, а война России против Украины, которая началась в 2022 году, дала понять, что "нынешнюю западную направленность сохранить невозможно".

Он отметил, что нынешняя модель глобализации была создана после распада Советского Союза и в его основе лежал "однополярный миропорядок во главе с США", который в основном был организован по неолиберальным принципам. В настоящее время, пишет премьер, в ответ на кризис миропорядка Запад "разрывает, ослабляет или берет под контроль свои отношения с нарастающей скоростью и пытается хотя бы частично сохранить свое господство".

Он отметил, что западные страны, особенно европейские, оставшиеся без промышленности, больше ощутили кризис, а азиатские страны, особенно Китай, стали сильнее. Поэтому, считает Орбан, "международные блоки, известные во времена холодной войны, будут восстановлены", что не выгодно Венгрии и всему Евросоюзу.

Новый мировой порядок Орбан видит как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия "проходят через ведущие государства сформированных блоков".

еобходимо избежать превращения нашей страны в периферию большого международного блока; необходимо избегать аномалий прежней модели свободной торговли, основанной на стихийных рыночных процессах; необходимо решить проблему снижения уязвимости цепочек поставок; вместе с этим необходимо добиться, чтобы Венгрия вошла в группу экономически развитых стран", – говорится в материале.

Скриншот: mandiner.hu
Скриншот: mandiner.hu

Теги: Украина, Китай, война, Венгрия, промышленность, культура, Виктор Орбан, холодная война, советник, Европа, война России против Украины, премьер-министр
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