Глава МИД Словакии раскритиковал Орбана и нецензурно послал по-русски сторонников Путина

"Я смотрю на фотографии из осажденной Украины со смесью сожаления и гнева. Жестокие убийства, изнасилования, разрушения. Ужас в прямом эфире. Я восхищаюсь патриотизмом украинцев и их свободолюбием", – написал он.

Качер отметил, что 27 стран ЕС объединились в поддержку свободы и независимости Украины, решимости поддержать украинцев в их победе.

"Только одна волнуется и бредит, что это не наш конфликт и что поставка оружия и поддержка Украины только продлевают войну. В выходные карпатский пророк рассказал, что не наша война. Это "просто военный конфликт двух славянских государств". Надо было оставить их в покое, изолировать. Пусть россияне быстро убьют украинцев. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родившийся на территории сегодняшней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", – заявил глава словацкого МИД.

Он отметил, что согласен лишь с одним из этих утверждений – что поставки оружия затягивают войну, но речь не о поставках Украине.

"Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только "в отпуске" в Украине. Они открыто нападают и поставляют оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, тогда другие перестанут поддерживать Киев в военном плане, и наступит мир. Все очень просто", – заявил Качер.

Он подчеркнул, что Словакия уже давно является частью Запада, а сейчас – также частью ЕС и НАТО.

"Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы "делали, как Орбан", и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашим падением. Для коллаборантов Путина и особенно для наших в Карпатском бассейне и Фельвидеке (историческое венгерское название Словакии. – "ГОРДОН"), для всех желающих мира ценой разрушения Украины у меня одно послание", – написал Качур. И добавил по-русски: "Иди на х...й".