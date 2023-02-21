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Глава МИД Словакии раскритиковал Орбана и нецензурно послал по-русски сторонников Путина

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Качер: Я не хочу, чтобы мы делали, как Орбан
Качер: Я не хочу, чтобы мы делали, как Орбан
Фото: Rastislav Kacer / Facebook

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выступил с критикой венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его позиции в отношении действий России и ее президента Владимира Путина. Свое заявление он опубликовал в Facebook 21 февраля.

"Я смотрю на фотографии из осажденной Украины со смесью сожаления и гнева. Жестокие убийства, изнасилования, разрушения. Ужас в прямом эфире. Я восхищаюсь патриотизмом украинцев и их свободолюбием", – написал он.

Качер отметил, что 27 стран ЕС объединились в поддержку свободы и независимости Украины, решимости поддержать украинцев в их победе.

"Только одна волнуется и бредит, что это не наш конфликт и что поставка оружия и поддержка Украины только продлевают войну. В выходные карпатский пророк рассказал, что не наша война. Это "просто военный конфликт двух славянских государств". Надо было оставить их в покое, изолировать. Пусть россияне быстро убьют украинцев. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родившийся на территории сегодняшней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", – заявил глава словацкого МИД.

Он отметил, что согласен лишь с одним из этих утверждений – что поставки оружия затягивают войну, но речь не о поставках Украине.

"Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только "в отпуске" в Украине. Они открыто нападают и поставляют оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, тогда другие перестанут поддерживать Киев в военном плане, и наступит мир. Все очень просто", – заявил Качер.

Он подчеркнул, что Словакия уже давно является частью Запада, а сейчас – также частью ЕС и НАТО.

"Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы "делали, как Орбан", и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашим падением. Для коллаборантов Путина и особенно для наших в Карпатском бассейне и Фельвидеке (историческое венгерское название Словакии. – "ГОРДОН"), для всех желающих мира ценой разрушения Украины у меня одно послание", – написал Качур. И добавил по-русски: "Иди на х...й".

https://www.facebook.com/rastislav.kacer/posts/pfbid0FaAyrpENasQAMFvpgZdVrr1QC9M5aUvPGwVYwaojykASR4a7htxMykFSQq7L2x7ml

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле 2022 года Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300. Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град". 23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Кроме того, Словакия принимает участие в подготовке украинских военнослужащих в странах Европы.

10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что власти Словакии могут начать переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей МиГ-29 в Украину для защиты от российской агрессии. 

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 февраля в ежегодном обращении к согражданам заявил, что его страна продолжит торговлю с Россией, и назвал войну РФ против Украины "войной двух славянских стран"

Теги: Россия, Владимир Путин, Словакия, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины, Растислав Качер
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