Орбан сравнил Украину с Афганистаном. В МИД отреагировали и вызывают посла Венгрии

Орбан заявил, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину" Фото: EPA

Его заявления 26 января опубликовал присутствующий на встрече редактор The American Conservative Род Дрегер.

Также на этой встрече Орбан сказал, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", а президент РФ Владимир Путин не может себе позволить проиграть в войне против Украины, потому что в 2024 году его ждут выборы.

На такие высказывания премьер-министра Венгрии отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николенко назвал слова Орбана "неприемлемыми".

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – написал Николенко в Facebook.

Николенко отметил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора".