Орбан сравнил Украину с Афганистаном. В МИД отреагировали и вызывают посла Венгрии

Его заявления 26 января опубликовал присутствующий на встрече редактор The American Conservative Род Дрегер.
Также на этой встрече Орбан сказал, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", а президент РФ Владимир Путин не может себе позволить проиграть в войне против Украины, потому что в 2024 году его ждут выборы.
На такие высказывания премьер-министра Венгрии отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николенко назвал слова Орбана "неприемлемыми".
"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – написал Николенко в Facebook.
Николенко отметил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора".
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан вновь призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.