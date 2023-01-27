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Орбан сравнил Украину с Афганистаном. В МИД отреагировали и вызывают посла Венгрии

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Орбан заявил, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину"
Орбан заявил, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину"
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы "превращается в Афганистан", и назвал ее "ничейной землей". Об этом он сказал на встрече с журналистами в Будапеште.

Его заявления 26 января опубликовал присутствующий на встрече редактор The American Conservative Род Дрегер.

Также на этой встрече Орбан сказал, что "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", а президент РФ Владимир Путин не может себе позволить проиграть в войне против Украины, потому что в 2024 году его ждут выборы.

На такие высказывания премьер-министра Венгрии отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николенко назвал слова Орбана "неприемлемыми".

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – написал Николенко в Facebook. 

Николенко отметил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10228560058241668

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан вновь призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, Олег Николенко
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