Орбан заявил, что Венгрия продолжит торговать с Россией и что Европа "сползает в войну"

"Если мы хотим защитить Венгрию, если мы хотим мирной жизни для себя, у нас есть только один выбор, не вступать в российско-украинскую войну", – сказал он.
Орбан заявил, что Венгрия впустила украинских беженцев, поддержав их "крупнейшей операцией по оказанию гуманитарной помощи в истории нашей страны".
По его словам, в этой войне "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран сражаются друг с другом в войне, ограниченной во времени, а пока даже в пространстве".
"Это их война, а не наша", - сказал политик.
По его словам, Венгрия признает право Украины на самооборону, на борьбу с внешним нападением, но было бы "неправильно ни с какой точки зрения, даже с моральной, ставить интересы Украины выше интересов Венгрии".
Орбан заявил, что гуманитарная поддержка Украины не означает ликвидацию отношений Венгрии с Россией, потому что это противоречит венгерским национальным интересам. Вот почему, по его словам, Венгрия не соглашается на санкции против РФ в отношении газовой, нефтяной и атомной промышленности, которые "уничтожат Венгрию".
"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - заявил политик.
Отдельно он сказал, что Венгрия не согласится на включение в санкционный список российских церковных деятелей.
"Наша миролюбивая позиция и пропагандистская позиция других выявляют разногласия, затемняется тот факт, что мы полностью согласны в отношении стратегических целей: мы хотим, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы и чтобы между Россией и Венгрией была достаточно широкая пропасть и глубокая территория, суверенная Украина. Разница в средствах: по мнению сторонников войны, этого можно добиться, разгромив Россию, а по нашим – путем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – заявил он.
Орбан также утверждает, что Европа "переживает моменты сползания в войну".
"Она балансирует на хрупком равновесии и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией. Если вы поставляете оружие, если вы предоставляете спутниковую информацию, необходимую для военных действий, если вы обучаете солдат одной из противоборствующих сторон, если вы финансируете работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вы вводите санкции, то независимо от того, что вы говорите, вы находитесь в состоянии войны, пока косвенной войны. [...] Они могли дать гарантию, что Украину не примут в НАТО, но сделали наоборот и подтвердили предыдущее решение 2008 года о приеме", – сказал Виктор Орбан.
Политик заявил, что классифицировал бы войну РФ против Украины как "локальную, региональную войну или военный конфликт между двумя славянскими государствами".
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии, сообщали в МИД Украины.