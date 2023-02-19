Орбан заявил, что Венгрия продолжит торговать с Россией и что Европа "сползает в войну"

"Если мы хотим защитить Венгрию, если мы хотим мирной жизни для себя, у нас есть только один выбор, не вступать в российско-украинскую войну", – сказал он.

Орбан заявил, что Венгрия впустила украинских беженцев, поддержав их "крупнейшей операцией по оказанию гуманитарной помощи в истории нашей страны".

По его словам, в этой войне "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран сражаются друг с другом в войне, ограниченной во времени, а пока даже в пространстве".

"Это их война, а не наша", - сказал политик.

По его словам, Венгрия признает право Украины на самооборону, на борьбу с внешним нападением, но было бы "неправильно ни с какой точки зрения, даже с моральной, ставить интересы Украины выше интересов Венгрии".

Орбан заявил, что гуманитарная поддержка Украины не означает ликвидацию отношений Венгрии с Россией, потому что это противоречит венгерским национальным интересам. Вот почему, по его словам, Венгрия не соглашается на санкции против РФ в отношении газовой, нефтяной и атомной промышленности, которые "уничтожат Венгрию".

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - заявил политик.

Отдельно он сказал, что Венгрия не согласится на включение в санкционный список российских церковных деятелей.

"Наша миролюбивая позиция и пропагандистская позиция других выявляют разногласия, затемняется тот факт, что мы полностью согласны в отношении стратегических целей: мы хотим, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы и чтобы между Россией и Венгрией была достаточно широкая пропасть и глубокая территория, суверенная Украина. Разница в средствах: по мнению сторонников войны, этого можно добиться, разгромив Россию, а по нашим – путем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – заявил он.

Орбан также утверждает, что Европа "переживает моменты сползания в войну".

"Она балансирует на хрупком равновесии и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией. Если вы поставляете оружие, если вы предоставляете спутниковую информацию, необходимую для военных действий, если вы обучаете солдат одной из противоборствующих сторон, если вы финансируете работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вы вводите санкции, то независимо от того, что вы говорите, вы находитесь в состоянии войны, пока косвенной войны. [...] Они могли дать гарантию, что Украину не примут в НАТО, но сделали наоборот и подтвердили предыдущее решение 2008 года о приеме", – сказал Виктор Орбан.

Политик заявил, что классифицировал бы войну РФ против Украины как "локальную, региональную войну или военный конфликт между двумя славянскими государствами".