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Орбан заявил, что Венгрия продолжит торговать с Россией и что Европа "сползает в войну"

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Орбан назвал российско-украинскую войну "войной между двумя славянскими народами"
Орбан назвал российско-украинскую войну "войной между двумя славянскими народами"
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна продолжит торговлю с Россией и назвал войну РФ против Украины "войной двух славянских стран". Об этом он заявил 18 февраля в ежегодном обращении к согражданам, сообщила его пресс-служба.

"Если мы хотим защитить Венгрию, если мы хотим мирной жизни для себя, у нас есть только один выбор, не вступать в российско-украинскую войну", – сказал он.

Орбан заявил, что Венгрия впустила украинских беженцев, поддержав их "крупнейшей операцией по оказанию гуманитарной помощи в истории нашей страны".

По его словам, в этой войне "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран сражаются друг с другом в войне, ограниченной во времени, а пока даже в пространстве".

"Это их война, а не наша", - сказал политик.

По его словам, Венгрия признает право Украины на самооборону, на борьбу с внешним нападением, но было бы "неправильно ни с какой точки зрения, даже с моральной, ставить интересы Украины выше интересов Венгрии".

Орбан заявил, что гуманитарная поддержка Украины не означает ликвидацию отношений Венгрии с Россией, потому что это противоречит венгерским национальным интересам. Вот почему, по его словам, Венгрия не соглашается на санкции против РФ в отношении газовой, нефтяной и атомной промышленности, которые "уничтожат Венгрию".

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - заявил политик. 

Отдельно он сказал, что Венгрия не согласится на включение в санкционный список российских церковных деятелей.

"Наша миролюбивая позиция и пропагандистская позиция других выявляют разногласия, затемняется тот факт, что мы полностью согласны в отношении стратегических целей: мы хотим, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы и чтобы между Россией и Венгрией была достаточно широкая пропасть и глубокая территория, суверенная Украина. Разница в средствах: по мнению сторонников войны, этого можно добиться, разгромив Россию, а по нашим – путем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – заявил он.

Орбан также утверждает, что Европа "переживает моменты сползания в войну".

"Она балансирует на хрупком равновесии и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией. Если вы поставляете оружие, если вы предоставляете спутниковую информацию, необходимую для военных действий, если вы обучаете солдат одной из противоборствующих сторон, если вы финансируете работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вы вводите санкции, то независимо от того, что вы говорите, вы находитесь в состоянии войны, пока косвенной войны. [...] Они могли дать гарантию, что Украину не примут в НАТО, но сделали наоборот и подтвердили предыдущее решение 2008 года о приеме", – сказал Виктор Орбан.

Политик заявил, что классифицировал бы войну РФ против Украины как "локальную, региональную войну или военный конфликт между двумя славянскими государствами".

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, торговля, война России против Украины
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