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Во время переговоров в Брюсселе Зеленский пригласил Орбана в Киев – СМИ

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Зеленский пригласил Орбана посетить Киев
Зеленский пригласил Орбана посетить Киев
Фото: Orbán Viktor / Facebook

В рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе (Бельгия) президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщило венгерское издание Népszava.

Во время саммита главы государств и правительств разделились на четыре группы для переговоров с Зеленским, отметило издание. Орбан общался с украинским президентом вместе с представителями Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении. 

СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время 30-минутной встречи Зеленский рассказывал, какое оружие нужно Украине. 

Также на встрече президент Украины пригласил Орбана посетить Киев, отметило венгерское издание.

В свою очередь Орбан накануне саммита в Брюсселе, утром 9 февраля, написал, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира".

"Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку [Украине]. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы", – написал он в Twitter. 

9 февраля Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Теги: Киев, Греция, оружие, Австрия, Венгрия, Бельгия, саммит ЕС, Брюссель, Виктор Орбан, Хорватия, Владимир Зеленский, Словения, ЕС
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