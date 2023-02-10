Во время переговоров в Брюсселе Зеленский пригласил Орбана в Киев – СМИ

Во время саммита главы государств и правительств разделились на четыре группы для переговоров с Зеленским, отметило издание. Орбан общался с украинским президентом вместе с представителями Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении.

СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время 30-минутной встречи Зеленский рассказывал, какое оружие нужно Украине.

Также на встрече президент Украины пригласил Орбана посетить Киев, отметило венгерское издание.

В свою очередь Орбан накануне саммита в Брюсселе, утром 9 февраля, написал, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира".

"Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку [Украине]. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы", – написал он в Twitter.

9 февраля Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.