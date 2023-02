Зеленский в Европарламенте: Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа

Зеленский: Ukrainian European Way of Life пытаются уничтожить тотальной войной, чтобы потом уничтожить европейский. Мы этого не допустим Фото: рresident.gov.ua

Зеленский начал свое выступление с приветствия "Слава Украине" – и аудитория ответила "Героям слава!". После этого была короткая пауза, Зеленский аплодировал своим слушателям.

Президент Украины в своем обращении поблагодарил выступавшую перед ним президента Европарламента Роберту Метсолу за поддержку.

"Европе повезло, что в этом зале, в самом большом парламенте Европы – в Европейском парламенте – принципиальность и энергичность имеют абсолютное большинство. Я благодарю вас", – продолжил он.

Зеленский говорил о европейском образе жизни и демократии и подчеркнул, что "для Украины – это путь домой".

"Путь к своему дому. Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа. Всех украинцев, украинок. Разного возраста, политических убеждений, разного социального статуса, взглядов на религию, разных личных историй – но одной с вами европейской истории. Ukrainian Еuropean Way of Life пытаются уничтожить тотальной войной. Но для чего? Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский как таковой. Для каждого из 27 элементов of the European Way of Life. Мы этого не допустим", – добавил он.

