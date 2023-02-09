Зеленский в Европарламенте: Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа

Зеленский начал свое выступление с приветствия "Слава Украине" – и аудитория ответила "Героям слава!". После этого была короткая пауза, Зеленский аплодировал своим слушателям.
Президент Украины в своем обращении поблагодарил выступавшую перед ним президента Европарламента Роберту Метсолу за поддержку.
"Европе повезло, что в этом зале, в самом большом парламенте Европы – в Европейском парламенте – принципиальность и энергичность имеют абсолютное большинство. Я благодарю вас", – продолжил он.
Зеленский говорил о европейском образе жизни и демократии и подчеркнул, что "для Украины – это путь домой".
"Путь к своему дому. Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа. Всех украинцев, украинок. Разного возраста, политических убеждений, разного социального статуса, взглядов на религию, разных личных историй – но одной с вами европейской истории. Ukrainian Еuropean Way of Life пытаются уничтожить тотальной войной. Но для чего? Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский как таковой. Для каждого из 27 элементов of the European Way of Life. Мы этого не допустим", – добавил он.
Зеленский 8 февраля второй раз за время полномасштабного вторжения России выехал из Украины с зарубежной поездкой.
Он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Вечером Зеленский отправился во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Утром 9 февраля он и Макрон отправились в Брюссель из Франции.