Зеленский и Макрон вместе полетели в Брюссель

По данным канала, их вылет из аэропорта Велизи-Вилакубле в Брюссель был запланирован на 8.30 по местному времени (9.30 по Киеву), оба президента прибыли в аэропорт около 8.40, самолет поднялся в небо после 9.00 (около 10.00 по Киеву).

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky décollent en direction de Bruxelles depuis l'aéroport de Velizy-Villacoublay pic.twitter.com/FzqTSYdVb7 — BFMTV (@BFMTV) February 9, 2023

9–10 февраля в Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета, на котором соберутся все лидеры ЕС. Зеленского пригласили на саммит как почетного гостя, отмечает BFMTV. Ожидается, что он выступит перед Европарламентом и встретится со всеми лидерами ЕС.