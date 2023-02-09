Зеленский и Макрон вместе полетели в Брюссель

По данным канала, их вылет из аэропорта Велизи-Вилакубле в Брюссель был запланирован на 8.30 по местному времени (9.30 по Киеву), оба президента прибыли в аэропорт около 8.40, самолет поднялся в небо после 9.00 (около 10.00 по Киеву).
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky décollent en direction de Bruxelles depuis l'aéroport de Velizy-Villacoublay pic.twitter.com/FzqTSYdVb7— BFMTV (@BFMTV) February 9, 2023
9–10 февраля в Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета, на котором соберутся все лидеры ЕС. Зеленского пригласили на саммит как почетного гостя, отмечает BFMTV. Ожидается, что он выступит перед Европарламентом и встретится со всеми лидерами ЕС.
Во Францию на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский прибыл вечером 8 февраля.
Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.