Мишель пригласил Зеленского лично приехать на саммит в Брюсселе – спикер главы Евросовета

По информации СМИ, в Европарламенте готовятся к визиту Зеленского в Брюссель Фото: president.gov.ua

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", – сообщил он.

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO



For security reasons, no further information will be provided. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023

По информации Associated Press, в Европарламенте начали готовиться к приему Зеленского на случай, если ситуация с безопасностью позволит ему приехать.

Лидеры ЕС соберутся на специальное заседание Европейского совета 9–10 февраля, в повестке дня – война России против Украины, экономика, вопросы миграции, говорится на сайте Евросовета.

У Зеленского есть открытое приглашение посетить ЕС, когда он захочет, отмечает Associated Press. Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". По информации Finanсial Times, ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, если приедет.