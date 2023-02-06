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Мишель пригласил Зеленского лично приехать на саммит в Брюсселе – спикер главы Евросовета

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По информации СМИ, в Европарламенте готовятся к визиту Зеленского в Брюссель
По информации СМИ, в Европарламенте готовятся к визиту Зеленского в Брюссель
Фото: president.gov.ua

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров ЕС, который пройдет в Брюсселе на этой неделе. Об этом пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс написал в Twitter 6 февраля.

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", – сообщил он. 

По информации Associated Press, в Европарламенте начали готовиться к приему Зеленского на случай, если ситуация с безопасностью позволит ему приехать. 

Лидеры ЕС соберутся на специальное заседание Европейского совета 9–10 февраля, в повестке дня – война России против Украины, экономика, вопросы миграции, говорится на сайте Евросовета. 

У Зеленского есть открытое приглашение посетить ЕС, когда он захочет, отмечает Associated Press. Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". По информации Finanсial Times, ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, если приедет.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Зеленский покидал страну один раз. 21 декабря он совершил визит в США. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европарламент, саммит ЕС, Брюссель, саммит, война России против Украины, безопасность, визит, Шарль Мишель, ЕС
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