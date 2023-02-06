СМИ сообщили, что Зеленский приедет в Брюссель. Еврокомиссия комментировать отказалась

По данным издания, Зеленский может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отметил, что визит может и не состояться "из соображений безопасности".

В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня на брифинге, отвечая на вопросы СМИ, сказал, что пока не может подтвердить визит президента Украины в Брюссель. Мамера цитируют западные СМИ, в частности Corriere Della Sera.

"Ответ – нет. Я не могу подтвердить, я не могу комментировать, у меня нет информации об этом. Как вы можете представить, это не то, что мы бы комментировали здесь, в зале для прессы", – сказал Мамер.

Как отметила Finanсial Times, пресс-секретарь главы Европейского совета Шарля Мишеля сказал, что есть открытое приглашение для Зеленского посетить ЕС. В то же время пресс-секретарь президента Европарламента Роберты Метсолы от комментариев отказался.

Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube.