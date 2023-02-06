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СМИ сообщили, что Зеленский приедет в Брюссель. Еврокомиссия комментировать отказалась

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Зеленский заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель
Зеленский заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель
Фото: EPA

Европейский союз готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Брюсселе (Бельгия). Об этом 6 февраля сообщила Finanсial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Зеленский может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отметил, что визит может и не состояться "из соображений безопасности". 

В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня на брифинге, отвечая на вопросы СМИ, сказал, что пока не может подтвердить визит президента Украины в Брюссель. Мамера цитируют западные СМИ, в частности Corriere Della Sera

"Ответ – нет. Я не могу подтвердить, я не могу комментировать, у меня нет информации об этом. Как вы можете представить, это не то, что мы бы комментировали здесь, в зале для прессы", –  сказал Мамер.

Как отметила Finanсial Times, пресс-секретарь главы Европейского совета Шарля Мишеля сказал, что есть открытое приглашение для Зеленского посетить ЕС. В то же время пресс-секретарь президента Европарламента Роберты Метсолы от комментариев отказался.

Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Зеленский покидал страну один раз. 21 декабря он совершил визит в США. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

Теги: Европарламент, Брюссель, Шарль Мишель, Роберта Метсола, Эрик Мамер
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