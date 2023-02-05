Зеленский заявил о подготовке "очень значимых вещей" с премьером Британии

Он назвал беседу очень важной.

"Очень значимые вещи мы с ним готовим. Поблагодарил господина премьер-министра, всех британцев за помощь нашему государству. Сейчас в Британии наши ребята уже начали обучаться на танках Challenger. Это хорошая машина. И будет серьезная вещь на поле боя. Вместе с нашими партнерами каждый день делаем все, чтобы наши воины имели достаточную силу для защиты от государства-террориста", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал с Сунаком "другие перспективные вещи", касающиеся укрепления обороны Украины.

"Отдельно затронули вопрос угрозы международному олимпийскому движению, возникшей из-за слабости международной спортивной бюрократии. Из-за тех, кто пытается фактически разрешить России пропагандистское использование спорта", – добавил президент Украины.

Согласно сообщению сайта британского правительства, Сунак сказал Зеленскому, что сосредоточен на том, чтобы оборонная помощь Британии как можно скорее была доставлена на фронт.

По словам Сунака, начало обучения украинских военных на танках Challenger – часть этих усилий. Сунак встречался с военнослужащими, которые сейчас проходят обучение в Великобритании и был вдохновлен их смелостью, говорится в релизе.

"Оба лидера согласились, что жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили оказание помощи Украине, чтобы помочь воспользоваться возможностью отбросить российские войска назад, так же как и поиск путей поддержки долгосрочного потенциала Вооруженных сил Украины. Обсуждая преддверие годичной годовщины неспровоцированного вторжения России в Украину, лидеры согласились с важностью того, чтобы партнеры ООН еще раз продемонстрировали свою солидарность с Украиной", – сообщила пресс-служба Сунака, добавив, что президент Украины и премьер Британии договорились поддерживать связь.

В Twitter Сунак написал, что рассказал Зеленскому свежую информацию о вооружении, поставляемом Британией Украине.

"Я сконцентрирован на том, чтобы это оборудование как можно быстрее достигло линии фронта. Но самое большое оружие в арсенале Украины – это международное единство. Мы будем его сохранять", – добавил он.

Good to update President @ZelenskyyUa this afternoon on the defensive equipment we are providing to Ukraine.



I’m focused on ensuring this reaches the front line as quickly as possible.



But the greatest weapon in Ukraine’s arsenal is international unity. We will keep it up. — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 4, 2023