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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил о подготовке "очень значимых вещей" с премьером Британии

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Сунак и Зеленский днем провели телефонный разговор
Сунак и Зеленский днем провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном 4 февраля, рассказал о своем разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который состоялся днем.

Он назвал беседу очень важной.

"Очень значимые вещи мы с ним готовим. Поблагодарил господина премьер-министра, всех британцев за помощь нашему государству. Сейчас в Британии наши ребята уже начали обучаться на танках Challenger. Это хорошая машина. И будет серьезная вещь на поле боя. Вместе с нашими партнерами каждый день делаем все, чтобы наши воины имели достаточную силу для защиты от государства-террориста", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал с Сунаком "другие перспективные вещи", касающиеся укрепления обороны Украины. 

"Отдельно затронули вопрос угрозы международному олимпийскому движению, возникшей из-за слабости международной спортивной бюрократии. Из-за тех, кто пытается фактически разрешить России пропагандистское использование спорта", – добавил президент Украины. 

Согласно сообщению сайта британского правительства, Сунак сказал Зеленскому, что сосредоточен на том, чтобы оборонная помощь Британии как можно скорее была доставлена на фронт. 

По словам Сунака, начало обучения украинских военных на танках Challenger – часть этих усилий. Сунак встречался с военнослужащими, которые сейчас проходят обучение в Великобритании и был вдохновлен их смелостью, говорится в релизе.

"Оба лидера согласились, что жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили оказание помощи Украине, чтобы помочь воспользоваться возможностью отбросить российские войска назад, так же как и поиск путей поддержки долгосрочного потенциала Вооруженных сил Украины. Обсуждая преддверие годичной годовщины неспровоцированного вторжения России в Украину, лидеры согласились с важностью того, чтобы партнеры ООН еще раз продемонстрировали свою солидарность с Украиной", – сообщила пресс-служба Сунака, добавив, что президент Украины и премьер Британии договорились поддерживать связь. 

В Twitter Сунак написал, что рассказал Зеленскому свежую информацию о вооружении, поставляемом Британией Украине. 

"Я сконцентрирован на том, чтобы это оборудование как можно быстрее достигло линии фронта. Но самое большое оружие в арсенале Украины – это международное единство. Мы будем его сохранять", – добавил он. 

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ООН, Великобритания, танки, вооружение, Владимир Зеленский, войска, Британия, Риши Сунак, Challenger 2
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