Премьер-министр Великобритании не исключает поставок истребителей Украине

Сунак: "Наше желание и цель – чтобы Украина победила в этом конфликте" Фото: EPA

На вопрос ведущего Пирса Моргана, исключает ли он поставки боевых самолетов, Сунак ответил: "Нет, мы всегда ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как правильно их поддержать".

В то же время Сунак заявил, обучение эксплуатации истребителей может "занять месяцы, если не годы". Он отметил, что истребители – это "невероятно сложное оборудование".

"Наше желание и цель – чтобы Украина победила в этом конфликте. Это не только оборудование, но и возможности и обучение", – сказал британский премьер.

Сунак также напомнил, что Великобритания была одной из первых стран в мире, которая согласилась предоставить Украине боевые танки.

"Затем за нами последовали другие страны", – подчеркнул он.