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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Великобритании не исключает поставок истребителей Украине

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Сунак: "Наше желание и цель чтобы Украина победила в этом конфликте"
Сунак: "Наше желание и цель – чтобы Украина победила в этом конфликте"
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил будущих поставок истребителей Украине в интервью для TalkTV, которое вышло 2 февраля.

На вопрос ведущего Пирса Моргана, исключает ли он поставки боевых самолетов, Сунак ответил: "Нет, мы всегда ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как правильно их поддержать".

В то же время Сунак заявил, обучение эксплуатации истребителей может "занять месяцы, если не годы". Он отметил, что истребители – это "невероятно сложное оборудование". 

"Наше желание и цель – чтобы Украина победила в этом конфликте. Это не только оборудование, но и возможности и обучение", – сказал британский премьер.

Сунак также напомнил, что Великобритания была одной из первых стран в мире, которая согласилась предоставить Украине боевые танки.

"Затем за нами последовали другие страны", – подчеркнул он.

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. 30 января президент Франции Эммануэль Макрон также сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Теги: Украина, Великобритания, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, Риши Сунак
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