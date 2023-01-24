"Теперь – F-16?" – "Да". – "Беру в работу, друг". Кулеба рассказал о разговоре с европейским коллегой о самолетах для Украины

Кулеба уверен, что "все будет" и Украина получит требуемую военную помощь, в том числе западные истребители Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

"Теперь – F16?" – "Да". – "Беру в работу, друг", – привел украинский дипломат лаконичный диалог.

Кулеба пояснил, что "только что получил вопрос от одного европейского коллеги" и ответил ему.

"Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они сгинут, как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – резюмировал глава МИД Украины.

Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".