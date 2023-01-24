"Теперь – F-16?" – "Да". – "Беру в работу, друг". Кулеба рассказал о разговоре с европейским коллегой о самолетах для Украины

"Теперь – F16?" – "Да". – "Беру в работу, друг", – привел украинский дипломат лаконичный диалог.
Кулеба пояснил, что "только что получил вопрос от одного европейского коллеги" и ответил ему.
"Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они сгинут, как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – резюмировал глава МИД Украины.
Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.