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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Теперь – F-16?" – "Да". – "Беру в работу, друг". Кулеба рассказал о разговоре с европейским коллегой о самолетах для Украины

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Кулеба уверен, что "все будет" и Украина получит требуемую военную помощь, в том числе западные истребители
Кулеба уверен, что "все будет" и Украина получит требуемую военную помощь, в том числе западные истребители
Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января в Facebook рассказал о разговоре на тему военной помощи для Украины с одним из европейских коллег, который пообещал содействовать поставкам истребителей F-16 для ВСУ.

"Теперь – F16?" – "Да". – "Беру в работу, друг", – привел украинский дипломат лаконичный диалог.

Кулеба пояснил, что "только что получил вопрос от одного европейского коллеги" и ответил ему.

"Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они сгинут, как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – резюмировал глава МИД Украины.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid02aZDGjBuGuyWNXP6dA5bLCFrawX88BSx78BBMZS4T3McVJr7Cv2W7MTUCULuj6E2pl

Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Теги: Россия, США, Украина, Кабинет Министров, МИД Украины, Пентагон, самолет, авиация, военная техника, военная помощь, оборона, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, F-16
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