Министр обороны Литвы: Мы поддерживаем передачу Украине западной боевой авиации

"Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, мы, в принципе, поддерживаем. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины", – сказал Анушаускас.

По его мнению, необходимо создать систему полного цикла для использования Украиной западной боевой авиации.

"Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением "одной атаки". В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику и все необходимое", — заявил министр.

Он подчеркнул, что чем раньше начнется работа созданию такой системы, тем лучше.