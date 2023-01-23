Министр обороны Литвы: Мы поддерживаем передачу Украине западной боевой авиации

"Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, мы, в принципе, поддерживаем. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины", – сказал Анушаускас.
По его мнению, необходимо создать систему полного цикла для использования Украиной западной боевой авиации.
"Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением "одной атаки". В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику и все необходимое", — заявил министр.
Он подчеркнул, что чем раньше начнется работа созданию такой системы, тем лучше.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник 15 января предложил передать Украине списываемые в Германии реактивные истребители-бомбардировщики третьего поколения Panavia Tornado.