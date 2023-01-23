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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Литвы: Мы поддерживаем передачу Украине западной боевой авиации

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В Литве высказались о передаче военных самолетов Украине
В Литве высказались о передаче военных самолетов Украине
Фото: EPA

Литва поддерживает предоставление Украине западной авиацией и считает, что нужно создать систему ее использования. Об этом заявил министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас изданию Guildhall 23 января.

"Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, мы, в принципе, поддерживаем. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины", – сказал Анушаускас.

По его мнению, необходимо создать систему полного цикла для использования Украиной западной боевой авиации.

"Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением "одной атаки". В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику и все необходимое", — заявил министр.

Он подчеркнул, что чем раньше начнется работа созданию такой системы, тем лучше.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник 15 января предложил передать Украине списываемые в Германии реактивные истребители-бомбардировщики третьего поколения Panavia Tornado.
Теги: Литва, авиация, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины
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