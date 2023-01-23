Вопрос передачи Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки – Кулеба

Министр отметил, что осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила – дальнобойные ракеты и боевые самолеты. ВСУ на сегодняшний день не получали еще и западных танков, однако этот вопрос, по словам главы МИД Украины, "почти решен".
"Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность", – подчеркнул министр.
Он ожидает, что на анонсированном в феврале заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-9" будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война большая и нужны большие объемы вооружения".
По его словам, задача Украины, которую "доносят до всех партнеров", состоит в том, что ВСУ в этом году необходимо получить все необходимые для победы типы вооружения.
Министр добавил, что в разговорах с иностранными коллегами он отмечает, что украинские бойцы учатся использовать вооружение быстрее, чем страны принимают решения о его предоставлении.
"Когда она [тема самолетов] будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы быстро придем к результату", – резюмировал Кулеба.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января, сообщает NL Times.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".