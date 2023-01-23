ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вопрос передачи Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки – Кулеба

Кулеба говорит о поступательном движении в вопросе о поставках боевых самолетов Украине
Кулеба говорит о поступательном движении в вопросе о поставках боевых самолетов Украине
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Вопрос передачи Вооруженным силам Украины западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января в эфире единого телемарафона, который транслирует канал "Рада".

Министр отметил, что осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила – дальнобойные ракеты и боевые самолеты. ВСУ на сегодняшний день не получали еще и западных танков, однако этот вопрос, по словам главы МИД Украины, "почти решен".

"Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность", – подчеркнул министр.

Он ожидает, что на анонсированном в феврале заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-9" будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война большая и нужны большие объемы вооружения".

По его словам, задача Украины, которую "доносят до всех партнеров", состоит в том, что ВСУ в этом году необходимо получить все необходимые для победы типы вооружения.

Министр добавил, что в разговорах с иностранными коллегами он отмечает, что украинские бойцы учатся использовать вооружение быстрее, чем страны принимают решения о его предоставлении.

"Когда она [тема самолетов] будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы быстро придем к результату", – резюмировал Кулеба.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января, сообщает NL Times.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Литва, Нидерланды, МИД Украины, Пентагон, самолет, оккупация, авиация, вооружение, военная техника, военная помощь, оборона, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, страна-агрессор, война России против Украины, перспективы, Арвидас Анушаускас, Вопке Хукстра, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (41200)
2
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (31535)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29885)
4
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26108)
5
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (22874)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20740)
7
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18940)
8
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14776)
 
 
 
 