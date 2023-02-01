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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне недовольны отказом Белого дома поставлять Украине истребители – The Washington Post

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Некоторые чиновники Пентагона выступают за предоставление истребителей Украине, пишет WP
Некоторые чиновники Пентагона выступают за предоставление истребителей Украине, пишет WP
Фото: EPA

Негативный ответ президента США Джо Байдена на вопрос журналистов, будут ли США поставлять истребители F-16 Украине, вызвал скептицизм в оборонном ведомстве США. Об этом написала The Washington Post 31 января.

Издание со ссылкой на источники в Пентагоне написало, что среди сотрудников ведомства, которые настроены на более активную помощь Украине, растет разочарование осторожным подходом Белого дома к оказанию военной помощи Украине.

Еще один источник считает, что обсуждение поставок F-16 вполне возможно, как стали возможны поставки современных танков Abrams, а до этого – ракетной системы Patriot.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США и союзники предоставили краткосрочную поддержку для укрепления существующего потенциала Украины, в то же время консультируются с Украиной по спектру помощи и адаптируют военные пакеты под ее запросы и потребности. Райдер заявил, что война остается динамичной, поэтому характер поддержки США будет адаптироваться к новым потребностям, чтобы предоставить Украине оборудование и возможности для эффективного противостояния агрессии РФ, а также обучить украинских военных.

Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула пояснил, что Украина хочет F-16, потому что они есть у более чем двух десятков стран. Кроме того, Украине в любом случае в какой-то момент придется принять на вооружение западные самолеты, учитывая ограниченное количество самолетов и запасных частей к тем, которые стоят у нее на вооружении сейчас, отметил он.

При этом часть аналитиков считает, что нет смысла в настоящее время предоставлять Украине истребители. Они полагают, что обучение пилотов займет достаточно долгое время, пишет издание.

Контекст:

13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый Дом его поддержал.

Теги: США, Пентагон, авиация, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
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