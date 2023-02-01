В Пентагоне недовольны отказом Белого дома поставлять Украине истребители – The Washington Post

Издание со ссылкой на источники в Пентагоне написало, что среди сотрудников ведомства, которые настроены на более активную помощь Украине, растет разочарование осторожным подходом Белого дома к оказанию военной помощи Украине.

Еще один источник считает, что обсуждение поставок F-16 вполне возможно, как стали возможны поставки современных танков Abrams, а до этого – ракетной системы Patriot.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США и союзники предоставили краткосрочную поддержку для укрепления существующего потенциала Украины, в то же время консультируются с Украиной по спектру помощи и адаптируют военные пакеты под ее запросы и потребности. Райдер заявил, что война остается динамичной, поэтому характер поддержки США будет адаптироваться к новым потребностям, чтобы предоставить Украине оборудование и возможности для эффективного противостояния агрессии РФ, а также обучить украинских военных.

Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула пояснил, что Украина хочет F-16, потому что они есть у более чем двух десятков стран. Кроме того, Украине в любом случае в какой-то момент придется принять на вооружение западные самолеты, учитывая ограниченное количество самолетов и запасных частей к тем, которые стоят у нее на вооружении сейчас, отметил он.

При этом часть аналитиков считает, что нет смысла в настоящее время предоставлять Украине истребители. Они полагают, что обучение пилотов займет достаточно долгое время, пишет издание.