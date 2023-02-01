В Пентагоне недовольны отказом Белого дома поставлять Украине истребители – The Washington Post

Издание со ссылкой на источники в Пентагоне написало, что среди сотрудников ведомства, которые настроены на более активную помощь Украине, растет разочарование осторожным подходом Белого дома к оказанию военной помощи Украине.
Еще один источник считает, что обсуждение поставок F-16 вполне возможно, как стали возможны поставки современных танков Abrams, а до этого – ракетной системы Patriot.
Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США и союзники предоставили краткосрочную поддержку для укрепления существующего потенциала Украины, в то же время консультируются с Украиной по спектру помощи и адаптируют военные пакеты под ее запросы и потребности. Райдер заявил, что война остается динамичной, поэтому характер поддержки США будет адаптироваться к новым потребностям, чтобы предоставить Украине оборудование и возможности для эффективного противостояния агрессии РФ, а также обучить украинских военных.
Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула пояснил, что Украина хочет F-16, потому что они есть у более чем двух десятков стран. Кроме того, Украине в любом случае в какой-то момент придется принять на вооружение западные самолеты, учитывая ограниченное количество самолетов и запасных частей к тем, которые стоят у нее на вооружении сейчас, отметил он.
При этом часть аналитиков считает, что нет смысла в настоящее время предоставлять Украине истребители. Они полагают, что обучение пилотов займет достаточно долгое время, пишет издание.
13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.
30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый Дом его поддержал.