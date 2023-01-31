ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом анонсировал дополнительную помощь Украине в сфере безопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белый дом, вероятно, вскоре предоставит дополнительную военную помощь Украине
Белый дом, вероятно, вскоре предоставит дополнительную военную помощь Украине
Фото: Matt H. Wade / wikipedia.org

В Белом доме заявили, что в США в ближайшее время ожидается объявление о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливии Далтон на брифинге, аудиозапись которого была обнародована 31 января в YouTube пресс-службой Белого дома.

На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 представитель Белого дома повторила заявление президента США Джо Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.

Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной в отношении ее военных потребностей и оказывают ВСУ многомиллиардную военную помощь.

"Мы направляем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте по поводу их боевых потребностей. И я ожидаю, что скоро будет объявлено о дополнительной помощи в сфере безопасности", – добавила Далтон.

Президент США 30 января заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. 31 января Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии

Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Контекст:

25 января Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams, которые еще не поставлялись Киеву. Байден отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление. По данным Пентагона, в последний на данный момент пакет военной помощи США на $400 млн, кроме танков и боеприпасов к ним, также вошли восемь тактических машин для эвакуации техники, вспомогательные автомобили и оборудование.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,1 млрд с начала "неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", отметили в Пентагоне 26 января 2023 года. Более $27,8 млрд помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $29,9 млрд помощи в области безопасности.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, самолет, авиация, военная техника, военная помощь, Белый дом, помощь, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, F-18, истребители, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, анонс, российские оккупанты, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (91879)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (59083)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (51758)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (50738)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35206)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31485)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30399)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (27539) G
 
 
 
 