Белый дом анонсировал дополнительную помощь Украине в сфере безопасности

На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 представитель Белого дома повторила заявление президента США Джо Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.

Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной в отношении ее военных потребностей и оказывают ВСУ многомиллиардную военную помощь.

"Мы направляем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте по поводу их боевых потребностей. И я ожидаю, что скоро будет объявлено о дополнительной помощи в сфере безопасности", – добавила Далтон.

Президент США 30 января заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. 31 января Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии

Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.