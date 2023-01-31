Белый дом анонсировал дополнительную помощь Украине в сфере безопасности

На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 представитель Белого дома повторила заявление президента США Джо Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.
Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной в отношении ее военных потребностей и оказывают ВСУ многомиллиардную военную помощь.
"Мы направляем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте по поводу их боевых потребностей. И я ожидаю, что скоро будет объявлено о дополнительной помощи в сфере безопасности", – добавила Далтон.
Президент США 30 января заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. 31 января Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии
Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.
25 января Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams, которые еще не поставлялись Киеву. Байден отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление. По данным Пентагона, в последний на данный момент пакет военной помощи США на $400 млн, кроме танков и боеприпасов к ним, также вошли восемь тактических машин для эвакуации техники, вспомогательные автомобили и оборудование.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,1 млрд с начала "неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", отметили в Пентагоне 26 января 2023 года. Более $27,8 млрд помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $29,9 млрд помощи в области безопасности.