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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии

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Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Украины в сфере поставок вооружений
Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Украины в сфере поставок вооружений
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует обсудить с главой Украинского государства Владимиром Зеленским запросы по необходимому ВСУ вооружению, сообщает 31 января France 24.

"Мы собираемся поговорить", – заявил американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

Президент США не уточнил, на когда запланирован разговор с Зеленским.

30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Контекст:

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,1 млрд с начала "неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", отметили в Пентагоне 26 января 2023 года. Более $27,8 млрд помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $29,9 млрд помощи в области безопасности, говорится в сообщении.

В том числе США обязались поставить Украине 31 танк Abrams, заявил Байден 25 января.

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