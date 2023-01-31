Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии

"Мы собираемся поговорить", – заявил американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.
Президент США не уточнил, на когда запланирован разговор с Зеленским.
30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,1 млрд с начала "неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", отметили в Пентагоне 26 января 2023 года. Более $27,8 млрд помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $29,9 млрд помощи в области безопасности, говорится в сообщении.
В том числе США обязались поставить Украине 31 танк Abrams, заявил Байден 25 января.