Байден пообещал обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии

"Мы собираемся поговорить", – заявил американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

Президент США не уточнил, на когда запланирован разговор с Зеленским.

30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Комментируя отрицательный ответ американского лидера на вопрос о поставках боевой авиации, в Белом доме заявили, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.