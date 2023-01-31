"Нет табу". Глава минобороны Франции высказался по поводу возможных поставок Украине боевых самолетов

Об этом Лекорню рассказал на совместной с Резниковым пресс-конференции, его цитирует Le Monde.

Мероприятие также транслировалось в Twitter минобороны Франции.

Лекорню, как и президент Франции Эммануэль Макрон накануне, подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях, указывает Le Monde.

Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023

Макрон 30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды) допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

По его словам, "по определению ничто не исключено".

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов.

В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, указал Макрон.

СМИ сообщали, что Резников в ходе визита в Париж встретится с Макроном и попросит у него передать ВСУ истребители.