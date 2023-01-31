"Нет табу". Глава минобороны Франции высказался по поводу возможных поставок Украине боевых самолетов

Об этом Лекорню рассказал на совместной с Резниковым пресс-конференции, его цитирует Le Monde.
Мероприятие также транслировалось в Twitter минобороны Франции.
Лекорню, как и президент Франции Эммануэль Макрон накануне, подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях, указывает Le Monde.
Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe— Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023
Макрон 30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды) допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
По его словам, "по определению ничто не исключено".
При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов.
В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, указал Макрон.
СМИ сообщали, что Резников в ходе визита в Париж встретится с Макроном и попросит у него передать ВСУ истребители.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16.