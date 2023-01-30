Макрон не исключил передачу Украине военных самолетов и назвал условия

Возможные поставки Украине боевых самолетов не должны привести к эскалации в войне, отметил Макрон Фото: EPA

Об этом он сказал 30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды), сообщило RFI.

По словам Макрона, "по определению ничто не исключено".

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов.

В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция "не должно затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

Поставки Украине современной боевой авиации от партнеров могут "изменить правила игры в борьбе с Россией", рассказал в интервью, опубликованном 29 января, министр обороны Алексей Резников.

Он рассказал, что "написал список желаний Санте", в котором (из не исполнившихся пока желаний) остаются истребители, другие самолеты и дальнобойные ракеты, которые помогут поражать топливные склады и боеприпасы россиян, а также пункты управления захватчиков.

По словам Резникова, самолеты необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения объектов противника на временно оккупированных украинских территориях.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что возлагает надежды на ближайшие две недели переговоров с партнерами касательно истребителей.