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Макрон не исключил передачу Украине военных самолетов и назвал условия

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Возможные поставки Украине боевых самолетов не должны привести к эскалации в войне, отметил Макрон
Возможные поставки Украине боевых самолетов не должны привести к эскалации в войне, отметил Макрон
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Об этом он сказал 30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды), сообщило RFI.  

По словам Макрона, "по определению ничто не исключено".

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов.

В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция "не должно затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

Поставки Украине современной боевой авиации от партнеров могут "изменить правила игры в борьбе с Россией", рассказал в интервью, опубликованном 29 января, министр обороны Алексей Резников.

Он рассказал, что "написал список желаний Санте", в котором (из не исполнившихся пока желаний) остаются истребители, другие самолеты и дальнобойные ракеты, которые помогут поражать топливные склады и боеприпасы россиян, а также пункты управления захватчиков.

По словам Резникова, самолеты необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения объектов противника на временно оккупированных украинских территориях.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что возлагает надежды на ближайшие две недели переговоров с партнерами касательно истребителей.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Теги: Россия, Украина, Франция, Нидерланды, авиация, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Эммануэль Макрон, визит
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