Рустамзаде: Если бы у Украины были F-16, военные спокойно могли бы сбивать ракеты Х-22

"Я всегда настаивал, что Украине нужны F-16. Просто дело в том, что эти самолеты – уникальная многофункциональная платформа, которая может поражать цели в глубине территории противника до 500 км. Но если эти ракеты вместе с F-16 не передавать, то у F-16 резко снижаются наступательные возможности. F-16 превращается в истребитель, который будет оберегать небо Украины. Вот параллельно с теми комплексами, которые вам передавали: NASAMS, Patriot и другие зенитно-ракетные комплексы", – рассказал он.

Рустамзаде пояснил, что противовоздушная оборона любой страны состоит из трех компонентов, и один из самых важных компонентов для такой большой страны, как Украина, – это истребительная авиация.

"Вот я считаю, что если бы у вас были F-16, вы спокойно могли бы сбивать ракеты Х-22, которые обычными вашими средствами противовоздушной обороны сбивать очень затруднительно. Я бы даже сказал, что в некоторых случаях невозможно. Не каждый комплекс может их уничтожить. Поэтому с этой точки зрения – именно охраны воздушных рубежей – и в перспективе, когда будет возможность нанесения ударов по противнику, F-16 – это важная компонента, которую будут дополнять как ваши возможности противовоздушной обороны, так и возможности авиации наносить высокоточные удары по противнику", – сказал он.

Эксперт считает, что таких истребителей Украине нужно предоставить хотя бы эскадрилью. Тогда они смогут эффективно прикрыть от ракет Киев, Днепр и другие крупные города, отметил он.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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