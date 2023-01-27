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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рустамзаде: Если бы у Украины были F-16, военные спокойно могли бы сбивать ракеты Х-22

 
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Рустамзаде: F-16 это важная компонента противовоздушной обороны
Рустамзаде: F-16 – это важная компонента противовоздушной обороны
Фото: EPA

Украина нуждается в современных истребителях для защиты от российских атак. Об этом заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

"Я всегда настаивал, что Украине нужны F-16. Просто дело в том, что эти самолеты – уникальная многофункциональная платформа, которая может поражать цели в глубине территории противника до 500 км. Но если эти ракеты вместе с F-16 не передавать, то у F-16 резко снижаются наступательные возможности. F-16 превращается в истребитель, который будет оберегать небо Украины. Вот параллельно с теми комплексами, которые вам передавали: NASAMS, Patriot и другие зенитно-ракетные комплексы", – рассказал он.

Рустамзаде пояснил, что противовоздушная оборона любой страны состоит из трех компонентов, и один из самых важных компонентов для такой большой страны, как Украина, – это истребительная авиация.

"Вот я считаю, что если бы у вас были F-16, вы спокойно могли бы сбивать ракеты Х-22, которые обычными вашими средствами противовоздушной обороны сбивать очень затруднительно. Я бы даже сказал, что в некоторых случаях невозможно. Не каждый комплекс может их уничтожить. Поэтому с этой точки зрения – именно охраны воздушных рубежей – и в перспективе, когда будет возможность нанесения ударов по противнику, F-16 – это важная компонента, которую будут дополнять как ваши возможности противовоздушной обороны, так и возможности авиации наносить высокоточные удары по противнику", – сказал он.

Эксперт считает, что таких истребителей Украине нужно предоставить хотя бы эскадрилью. Тогда они смогут эффективно прикрыть от ракет Киев, Днепр и другие крупные города, отметил он.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, американский истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил – "стать основным самолетом, единым типом многоцелевого самолета".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: авиация, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, F-16, Агиль Рустамзаде
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