Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: Список летчиков уже давно готов. Летать не проблема, другое дело – воевать на нем

Об этом 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Список летчиков уже давно готов. Ну, может, там будут какие-то изменения, у нас война, здесь понятно… Но не пилотами едиными, нужно готовить авиационных инженеров, потому что… небо ошибок не прощает… случаются крушения, трагедии. Этих людей нужно готовить не меньше пилотов. Они должны каждый день обслуживать этот самолет. Ежедневное обслуживание, сезонное, регламентные работы – это нужно делать на земле. Также группа руководства полетов, – сказал Игнат. – Вообще, чтобы самолет взлетел – работает сотня человек. Чтобы запустить его в небо, чтобы он функционировал правильно. И чтобы он, главное, выполнил возлагаемую на него задачу. Задания в авиации очень серьезные".

По словам Игната, сроки обучения пилотов "очень большие", но "в условиях войны мы должны делать все в разы быстрее".

"Нам такие сроки обучения и пилотов, и инженерно-авиационного состава, к сожалению, не подходят… Они [летчики] говорят, что летать не проблема: "Мы уже даже пробовали управлять… можем овладеть ими примерно через несколько недель. Можем уже летать, садиться, совершать посадку – это одно. Другое дело – воевать на нем, применять все типы вооружения, которые имеет тот же F-16", – рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.