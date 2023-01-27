Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: Список летчиков уже давно готов. Летать не проблема, другое дело – воевать на нем

Об этом 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Список летчиков уже давно готов. Ну, может, там будут какие-то изменения, у нас война, здесь понятно… Но не пилотами едиными, нужно готовить авиационных инженеров, потому что… небо ошибок не прощает… случаются крушения, трагедии. Этих людей нужно готовить не меньше пилотов. Они должны каждый день обслуживать этот самолет. Ежедневное обслуживание, сезонное, регламентные работы – это нужно делать на земле. Также группа руководства полетов, – сказал Игнат. – Вообще, чтобы самолет взлетел – работает сотня человек. Чтобы запустить его в небо, чтобы он функционировал правильно. И чтобы он, главное, выполнил возлагаемую на него задачу. Задания в авиации очень серьезные".
По словам Игната, сроки обучения пилотов "очень большие", но "в условиях войны мы должны делать все в разы быстрее".
"Нам такие сроки обучения и пилотов, и инженерно-авиационного состава, к сожалению, не подходят… Они [летчики] говорят, что летать не проблема: "Мы уже даже пробовали управлять… можем овладеть ими примерно через несколько недель. Можем уже летать, садиться, совершать посадку – это одно. Другое дело – воевать на нем, применять все типы вооружения, которые имеет тот же F-16", – рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.
13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.
По словам Игната, американский истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил – "стать основным самолетом, единым типом многоцелевого самолета".