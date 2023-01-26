Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты Украине – Financial Times

По его словам, было много разговоров о передаче F-16 Украине. Сама компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке истребителей Украине. Однако Lockheed Martin планирует наращивать производство в штате Южная Каролина, чтобы восполнить потребности любых стран, которые решат передать имеющиеся у них самолеты.
Издание отмечает, что правительство США должно одобрить продажу или передачу истребителей третьи странам, однако пока что Белый дом отверг призывы Украины об их поставках.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил 19 января, что Нидерланды непредвзято рассмотрят запросы на отправку F-16. Нидерланды имеют около 40 F-16 и находятся в процессе их постепенного вывода из эксплуатации за счет закупки более совершенных F-35. Помимо Нидерландов, F-16 эксплуатируют еще семь европейских стран НАТО, включая Польшу, Норвегию и Румынию, отмечает Financial Times.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.