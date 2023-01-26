Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты Украине – Financial Times

По его словам, было много разговоров о передаче F-16 Украине. Сама компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке истребителей Украине. Однако Lockheed Martin планирует наращивать производство в штате Южная Каролина, чтобы восполнить потребности любых стран, которые решат передать имеющиеся у них самолеты.

Издание отмечает, что правительство США должно одобрить продажу или передачу истребителей третьи странам, однако пока что Белый дом отверг призывы Украины об их поставках.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил 19 января, что Нидерланды непредвзято рассмотрят запросы на отправку F-16. Нидерланды имеют около 40 F-16 и находятся в процессе их постепенного вывода из эксплуатации за счет закупки более совершенных F-35. Помимо Нидерландов, F-16 эксплуатируют еще семь европейских стран НАТО, включая Польшу, Норвегию и Румынию, отмечает Financial Times.