Резников заявил, что в "список желаний" для Украины входят истребители

"В прошлом году я отправил Санта Клаусу письмо со списком пожеланий, и истребители тоже были включены в этот список пожеланий", – сказал министр.
В то же время, по словам Резникова, первоочередной задачей украинского правительства являются системы противовоздушной обороны, чтобы помешать России наносить ракетные удары.
"Мы должны закрыть наше небо, чтобы защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие", – заявил министр.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".