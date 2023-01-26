Резников заявил, что в "список желаний" для Украины входят истребители

Резников: Мы должны закрыть наше небо, чтобы защитить его Фото: EPA

"В прошлом году я отправил Санта Клаусу письмо со списком пожеланий, и истребители тоже были включены в этот список пожеланий", – сказал министр.

В то же время, по словам Резникова, первоочередной задачей украинского правительства являются системы противовоздушной обороны, чтобы помешать России наносить ракетные удары.

"Мы должны закрыть наше небо, чтобы защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие", – заявил министр.