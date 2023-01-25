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Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты и отправлять своих солдат

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Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, заверил Шольц
Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, заверил Шольц
Фото: EPA

Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты. Об этом 25 января, выступая в Бундестаге, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует Der Tagesspiegel.

Шольц добавил, что Германия также "ни при каких обстоятельствах" не отправит в Украину наземные войска.

Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что "такого пока не было и не будет в будущем".

Канцлер ФРГ сначала отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Контекст:

13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

В МИД Украины заявили 23 января, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Теги: Германия, Украина, НАТО, ФРГ, военная помощь, Бундестаг, самолеты, война России против Украины, войска, Олаф Шольц, канцлер
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