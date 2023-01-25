Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты и отправлять своих солдат

Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, заверил Шольц Фото: EPA

Шольц добавил, что Германия также "ни при каких обстоятельствах" не отправит в Украину наземные войска.

Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что "такого пока не было и не будет в будущем".

Канцлер ФРГ сначала отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.