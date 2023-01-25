Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты и отправлять своих солдат

Шольц добавил, что Германия также "ни при каких обстоятельствах" не отправит в Украину наземные войска.
Прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет, подчеркнул канцлер ФРГ.
Шольц отметил, что "такого пока не было и не будет в будущем".
Канцлер ФРГ сначала отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
В МИД Украины заявили 23 января, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".