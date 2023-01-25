Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт – правительство

Как сказано в релизе, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня сообщил кабинету министров, что Германия продолжит усиливать военную поддержку Украины, а правительство решило передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 2.
Такое решение – "результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", говорится в сообщении.
"Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", – сказал Шольц.
Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 таких танков. Также правительство ФРГ предоставит партнерам разрешения на реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать Украине такие танки из своих запасов.
"Цель – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Другие европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. В дополнение к обучению пакет будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", – сообщили в правительстве ФРГ.
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.
Пока официально о решении передать Украине танки объявила только Великобритания. Она намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.
Ожидалось, что по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 января, будет объявлено о предоставлении Украине немецких танков Leopard, но глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не достигли договоренности.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".
Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявил, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники". 24 января СМИ сообщили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков Abrams, чтобы таким образом подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.