Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт – правительство

Как сказано в релизе, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня сообщил кабинету министров, что Германия продолжит усиливать военную поддержку Украины, а правительство решило передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 2.

Такое решение – "результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", говорится в сообщении.

"Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", – сказал Шольц.

Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 таких танков. Также правительство ФРГ предоставит партнерам разрешения на реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать Украине такие танки из своих запасов.

"Цель – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Другие европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. В дополнение к обучению пакет будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", – сообщили в правительстве ФРГ.