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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут дать Украине танки Abrams, чтобы заставить Германию предоставить Leopard 2 – СМИ

США могут дать Украине 10 современных танков
США могут дать Украине 10 современных танков
Фото: EPA

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран. Об этом сообщает издание Sky News Arabia 24 января в Twitter.

Представитель Пентагона, имя которого не называется, заявил изданию, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы заставить Германию начать поставки танков Leopard 2.

Также он отметил, что Украине нужно 500 танков, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard

Теги: США, Германия, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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