Немецкий оборонный концерн заявил, что может поставить в Украину 139 танков Leopard

Сейчас у концерна есть 29 единиц Leopard, которые будут готовы к отправке уже в апреле – мае 2023 года Фото: ЕРА

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить и отправить в Украину", – сказал собеседник.

По его данным, ремонт этих танков займет приблизительно год, поэтому их поставки возможны в конце 2023-го – начале 2024 года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле – мае 2023 года. Мы могли бы изготовить еще 88 танков Leopard 1", – отметил представитель Rheinmetall.

В то же время он добавил, что из-за ограничений политики безопасности и смены приоритетов заказов ситуация "очень нестабильная".

"Поэтому сложно, например, назвать конкретные периоды поставки", – резюмировал собеседник.