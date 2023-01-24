Немецкий оборонный концерн заявил, что может поставить в Украину 139 танков Leopard

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить и отправить в Украину", – сказал собеседник.
По его данным, ремонт этих танков займет приблизительно год, поэтому их поставки возможны в конце 2023-го – начале 2024 года.
"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле – мае 2023 года. Мы могли бы изготовить еще 88 танков Leopard 1", – отметил представитель Rheinmetall.
В то же время он добавил, что из-за ограничений политики безопасности и смены приоритетов заказов ситуация "очень нестабильная".
"Поэтому сложно, например, назвать конкретные периоды поставки", – резюмировал собеседник.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.