Боррель подтвердил, что ФРГ не будет блокировать передачу Украине танков Leopard другими странами

Стенограмму его брифинга после встречи опубликовала пресс-служба Совета Европы.
"У меня есть список всего военного потенциала, который государства – члены Европейского союза обязались предоставить [на] встрече в Рамштайне [20 января]... Во время Совета [по иностранным делам] мы все это обсуждали, и очевидно – министр иностранных дел [Германии Анналена Бербок] уже говорила, что Германия не будет блокировать, если другие страны, которые хотят это сделать, будут экспортировать свои Leopard", – отметил Боррель.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что никакого "напряжения" между странами ЕС на тему передачи танков Украине нет. Он также добавил, что на встрече в Рамштайне страны союза и США согласовали большой пакет помощи и помимо боевых танков.
"Единственная новинка, которая вытекает из [сегодняшних] дискуссий, заключается в том, что, насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна в Европейском союзе, у которой оно есть, пожелает это сделать", – повторил Боррель.
По итогам встречи в Рамштайне 20 января глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.