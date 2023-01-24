Боррель подтвердил, что ФРГ не будет блокировать передачу Украине танков Leopard другими странами

Стенограмму его брифинга после встречи опубликовала пресс-служба Совета Европы.

"У меня есть список всего военного потенциала, который государства – члены Европейского союза обязались предоставить [на] встрече в Рамштайне [20 января]... Во время Совета [по иностранным делам] мы все это обсуждали, и очевидно – министр иностранных дел [Германии Анналена Бербок] уже говорила, что Германия не будет блокировать, если другие страны, которые хотят это сделать, будут экспортировать свои Leopard", – отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что никакого "напряжения" между странами ЕС на тему передачи танков Украине нет. Он также добавил, что на встрече в Рамштайне страны союза и США согласовали большой пакет помощи и помимо боевых танков.

"Единственная новинка, которая вытекает из [сегодняшних] дискуссий, заключается в том, что, насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна в Европейском союзе, у которой оно есть, пожелает это сделать", – повторил Боррель.