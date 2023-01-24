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Боррель подтвердил, что ФРГ не будет блокировать передачу Украине танков Leopard другими странами

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"Напряжения" между странами ЕС на тему передачи танков Украине нет, заявил глава дипломатии ЕС
"Напряжения" между странами ЕС на тему передачи танков Украине нет, заявил глава дипломатии ЕС
Фото: EPA

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран ЕС 23 января заявил, что Германия не будет блокировать передачу Украине танков Leopard другими странами.

Стенограмму его брифинга после встречи опубликовала пресс-служба Совета Европы.

"У меня есть список всего военного потенциала, который государства – члены Европейского союза обязались предоставить [на] встрече в Рамштайне [20 января]... Во время Совета [по иностранным делам] мы все это обсуждали, и очевидно – министр иностранных дел [Германии Анналена Бербок] уже говорила, что Германия не будет блокировать, если другие страны, которые хотят это сделать, будут экспортировать свои Leopard", – отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что никакого "напряжения" между странами ЕС на тему передачи танков Украине нет. Он также добавил, что на встрече в Рамштайне страны союза и США согласовали большой пакет помощи и помимо боевых танков.

"Единственная новинка, которая вытекает из [сегодняшних] дискуссий, заключается в том, что, насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна в Европейском союзе, у которой оно есть, пожелает это сделать", – повторил Боррель.

Контекст:

По итогам встречи в Рамштайне 20 января глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

Теги: Германия, Украина, МИД, оружие, танки, ФРГ, помощь, российская агрессия, война России против Украины, Жозеп Боррель, Анналена Бербок, ЕС, контактная группа Рамштайн, Leopard
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