Яценюк пояснил, почему Германия не дает разрешения странам ЕС поставить танки Leopard Украине

Яценюк не исключает, что у нынешний позиции Германии по Leopard может быть причина, связанная с историей Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Есть масса конспирологических и неконспирологических теорий. Первая – это то, что Германия ожидает, что решение о передаче танков сначала примут Соединенные Штаты Америки, как было, например, по Patriot, а после этого Германия соответствующим образом даст разрешение на поставку танков как странам, уже владеющим Leopard, так и сама примет решение о поставках. Это первая версия", – сказал Яценюк.

Он не исключает, что у нынешний позиции Германии может быть причина, связанная с ее историей.

"Есть вторая версия. Эта версия имеет определенные исторические корни. Я считаю, она вообще абсурдна, однако она обсуждается в Германии. И эти исторические корни связаны со Второй мировой войной. Что у кого-то там в Германии в голове есть то, что так как нацистская Германия напала на Советский Союз и так как нацистская Германия несет ответственность перед Россией за Вторую мировую войну, то поставки танков Leopard для Украины означают, что немецкие танки будут биться с российской армией и с Россией", – отметил экс-премьер.

В то же время он подчеркнул, что основным "театром боевых действий" во времена Второй мировой войны была именно Украина.

"Это советский миф о том, что у нас советский только народ. Я не знаю, что такое советский народ. Я знаю, что 8 млн украинцев погибли во Второй мировой войне. Вот я знаю точно. И поэтому эта вообще какая-то историческая параллель – это не больше, чем исторический абсурд. Мне кажется, что этот исторический абсурд в головах только нескольких людей, которые находятся, возможно, где-то в политическом истеблишменте Германии", – резюмировал Яценюк.

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