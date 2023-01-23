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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк пояснил, почему Германия не дает разрешения странам ЕС поставить танки Leopard Украине

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Яценюк не исключает, что у нынешний позиции Германии по Leopard может быть причина, связанная с историей
Яценюк не исключает, что у нынешний позиции Германии по Leopard может быть причина, связанная с историей
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Германия, скорее всего, ожидает, что первыми решение о поставках танков в Украину примут США, поэтому затягивает с передачей ВСУ Leopard немецкого производства. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Есть масса конспирологических и неконспирологических теорий. Первая – это то, что Германия ожидает, что решение о передаче танков сначала примут Соединенные Штаты Америки, как было, например, по Patriot, а после этого Германия соответствующим образом даст разрешение на поставку танков как странам, уже владеющим Leopard, так и сама примет решение о поставках. Это первая версия", – сказал Яценюк.

Он не исключает, что у нынешний позиции Германии может быть причина, связанная с ее историей.

"Есть вторая версия. Эта версия имеет определенные исторические корни. Я считаю, она вообще абсурдна, однако она обсуждается в Германии. И эти исторические корни связаны со Второй мировой войной. Что у кого-то там в Германии в голове есть то, что так как нацистская Германия напала на Советский Союз и так как нацистская Германия несет ответственность перед Россией за Вторую мировую войну, то поставки танков Leopard для Украины означают, что немецкие танки будут биться с российской армией и с Россией", – отметил экс-премьер.

В то же время он подчеркнул, что основным "театром боевых действий" во времена Второй мировой войны была именно Украина.

"Это советский миф о том, что у нас советский только народ. Я не знаю, что такое советский народ. Я знаю, что 8 млн украинцев погибли во Второй мировой войне. Вот я знаю точно. И поэтому эта вообще какая-то историческая параллель – это не больше, чем исторический абсурд. Мне кажется, что этот исторический абсурд в головах только нескольких людей, которые находятся, возможно, где-то в политическом истеблишменте Германии", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Арсений Яценюк, Украина, танки, ВСУ, война России против Украины, Leopard
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