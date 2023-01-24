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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны, у которых есть танки Leopard, могут готовить их к передаче Украине – генсек НАТО

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Столтенберг 24 января встретился с главой минобороны Германии Писториусом
Столтенберг 24 января встретился с главой минобороны Германии Писториусом
Фото: ЕРА

Решение Германии о передаче Украине таков Leopard вскоре будет принято. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 января на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине. Брифинг пресс-служба Альянса транслировала в Twitter.

По его словам, решение Берлина последует "в ближайшее время". 

"Мы обсудили вопрос о боевых танках. Консультации между союзниками продолжатся, и я уверен, что в ближайшее время у нас будет решение. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать [танки Leopard Украине], уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что украинской армии "нужно более тяжелое и современное оружие".

"В этот поворотный момент войны мы должны предоставить Украине более тяжелые и современные системы, и мы должны сделать это быстрее", – сказал Столтенберг.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают также другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard

Теги: Германия, НАТО, оружие, танки, Йенс Столтенберг, военная помощь, война России против Украины, Борис Писториус, Leopard
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