Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2

Niemcy otrzymali ju * nasz wniosek o wyra * enie zgody na przekazanie czo * gów Leopard 2 na Ukrain * . Apeluj * tak * e do strony niemieckiej o przy * czenie si * do koalicji pa * stw wspieraj * cych Ukrain * czo * gami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpiecze * stwo ca * ej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z