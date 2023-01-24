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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2

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Польша призвала Германию поддержать Украину танками
Польша призвала Германию поддержать Украину танками
Фото: EPA

Польша передала Германии официальную просьбу разрешить передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter 24 января.

"Германия уже получила нашу просьбу о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – написал Блащак.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard

Теги: Германия, Украина, Польша, танки, российская агрессия, война России против Украины, Мариуш Блащак, Leopard
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