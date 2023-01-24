В ближайшее время будут новости от Германии по поводу танков для Украины – Госдеп

В ответ на вопрос, поддержат ли США решение Польши отправить в Украину танки без разрешения Германии, Прайс подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать, прежде всего, Варшаве и Берлину.

"Но у меня создалось впечатление от заголовков, которые появляются, что мы можем услышать больше наших немецких союзников в течение ближайших часов, ближайших дней [по поводу поставок танков]", – добавил он.

Спикер Госдепа также подчеркнул, что будут и дальше общаться с украинскими партнерами и союзниками, в том числе в рамках НАТО, чтобы определить потребности украинских военных, а также то, что члены коалиции из около 50 стран могут поставить.