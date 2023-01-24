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В ближайшее время будут новости от Германии по поводу танков для Украины – Госдеп

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Прайс заверил, что Штаты продолжат работать с партнерами, чтобы Украина получила необходимое оружие
Прайс заверил, что Штаты продолжат работать с партнерами, чтобы Украина получила необходимое оружие
Фото: U.S. Department of State / flickr.com

В ближайшие дни из Германии могут поступить новости о передаче танков Leopard Украине. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 23 января, который транслировал канал PBS NewsHour.

В ответ на вопрос, поддержат ли США решение Польши отправить в Украину танки без разрешения Германии, Прайс подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать, прежде всего, Варшаве и Берлину. 

"Но у меня создалось впечатление от заголовков, которые появляются, что мы можем услышать больше наших немецких союзников в течение ближайших часов, ближайших дней [по поводу поставок танков]", – добавил он.

Спикер Госдепа также подчеркнул, что будут и дальше общаться с украинскими партнерами и союзниками, в том числе в рамках НАТО, чтобы определить потребности украинских военных, а также то, что члены коалиции из около 50 стран могут поставить.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, НАТО, Польша, война, Берлин, танки, ФРГ, война России против Украины, брифинг, Нед Прайс, Leopard
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