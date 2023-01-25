Зеленский отметил, что необходимое количество танков у союзников Украины есть Фото: president.gov.ua

"Я благодарю всех, кто помогает. Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся, и о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, 10 или 15 танках. Потребность больше", – сказал он.

По словам президента, Украина "каждый день делает все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит".

"Я благодарю каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает. Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "необходимое количество танков у союзников есть".

"Когда будет необходимая масса решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", – заявил Зеленский.