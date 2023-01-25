ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: Дело не в 5–15 танках, потребности Украины больше. Дискуссии нужно завершать решениями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский отметил, что необходимое количество танков у союзников Украины есть
Зеленский отметил, что необходимое количество танков у союзников Украины есть
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 24 января президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потребности Вооруженных сил Украины в современных танках для противостояния российской агрессии.

"Я благодарю всех, кто помогает. Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся, и о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, 10 или 15 танках. Потребность больше", – сказал он.

По словам президента, Украина "каждый день делает все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит".

"Я благодарю каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает. Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "необходимое количество танков у союзников есть".

"Когда будет необходимая масса решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", – заявил Зеленский.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.

По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия уже приняла решение предоставить Украине танки Leopard 2 и решение об этом официально озвучат 25 января.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, танки, вооружение, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Галина ГРИШИНА
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
Галина ГРИШИНА
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (217271)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (212541)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (58860)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (56284)
5
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (41979)
6
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (36927)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (31351)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (25738)
 
 
 
 