"Я благодарю всех, кто помогает. Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся, и о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, 10 или 15 танках. Потребность больше", – сказал он.
По словам президента, Украина "каждый день делает все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит".
"Я благодарю каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает. Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что "необходимое количество танков у союзников есть".
"Когда будет необходимая масса решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", – заявил Зеленский.
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.
24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.
По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.
Немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия уже приняла решение предоставить Украине танки Leopard 2 и решение об этом официально озвучат 25 января.