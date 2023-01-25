СМИ пишут, что 25 января ФРГ озвучит решение передать Украине танки Leopard 2. В МИД Украины прокомментировали

В Бундестаге говорят, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным" Фото: ЕРА (архив)

Собеседники издания говорят, что Украине собираются передать "как минимум" одну роту танков Leopard 2 из серии A6 (это модернизированный вариант с усиленным бронированием башни, дополнительной противоминной защитой и увеличенной длиной ствола орудия).

По данным Spiegel, правительство ФРГ намерено также дать разрешение своим союзникам, в том числе из Скандинавии, на экспорт таких танков.

Bild уточнило, что в роту входит 14 танков. Цена Leopard 2 составляет от €3 млн до €7 млн в зависимости от комплектации.

Канцелярия федерального канцлера Германии пока не комментировала эти сообщения, но ряд немецких политиков подтвердили намерение властей.

Так, заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт твитнула, что "Leopard освобожден" и теперь "сможет быстро помочь Украине в ее борьбе против российского нападения и за свободу Украины и Европы".

The #Leopard’s freed!



Jetzt kann er hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen.https://t.co/uPJnCvUld0 — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) January 24, 2023

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман рассказала в Twitter, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным", и это "искупительная новость для измученной и храброй Украины".

Die Entscheidung für die Freigabe und Lieferung des Leopard 2 war zäh, aber unausweichlich. Sie ist eine erlösende Nachricht für die geschundene und tapfere Ukraine. Wir Freie Demokraten sind dankbar, dass kontinuierlicher Einsatz für die Menschen in der #Ukraine erfolgreich ist. https://t.co/6txdXZ5X03 — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) January 24, 2023

Материал Spiegel прокомментировал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Аллилуйя! Иисус Христос! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию истребителей для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Gripen и всем, что вы можете поставить, чтобы спасти Украину", – написал дипломат.