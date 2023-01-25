СМИ пишут, что 25 января ФРГ озвучит решение передать Украине танки Leopard 2. В МИД Украины прокомментировали

Собеседники издания говорят, что Украине собираются передать "как минимум" одну роту танков Leopard 2 из серии A6 (это модернизированный вариант с усиленным бронированием башни, дополнительной противоминной защитой и увеличенной длиной ствола орудия).
По данным Spiegel, правительство ФРГ намерено также дать разрешение своим союзникам, в том числе из Скандинавии, на экспорт таких танков.
Bild уточнило, что в роту входит 14 танков. Цена Leopard 2 составляет от €3 млн до €7 млн в зависимости от комплектации.
Канцелярия федерального канцлера Германии пока не комментировала эти сообщения, но ряд немецких политиков подтвердили намерение властей.
Так, заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт твитнула, что "Leopard освобожден" и теперь "сможет быстро помочь Украине в ее борьбе против российского нападения и за свободу Украины и Европы".
The #Leopard’s freed!— Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) January 24, 2023
Jetzt kann er hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen.https://t.co/uPJnCvUld0
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман рассказала в Twitter, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным", и это "искупительная новость для измученной и храброй Украины".
Die Entscheidung für die Freigabe und Lieferung des Leopard 2 war zäh, aber unausweichlich. Sie ist eine erlösende Nachricht für die geschundene und tapfere Ukraine. Wir Freie Demokraten sind dankbar, dass kontinuierlicher Einsatz für die Menschen in der #Ukraine erfolgreich ist. https://t.co/6txdXZ5X03— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) January 24, 2023
Материал Spiegel прокомментировал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Аллилуйя! Иисус Христос! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию истребителей для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Gripen и всем, что вы можете поставить, чтобы спасти Украину", – написал дипломат.
Hallelujah! Jesus Christ! And now, dear allies, let‘s establish a powerful— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2023
fighter
jet
coalition
for Ukraine
with F-16 & F-35, Eurofighter & Tornado, Rafale & Gripen jets & everything you can deliver to save Ukraine * pic.twitter.com/QqJRivDvmi
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.
24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.
По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.