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СМИ пишут, что 25 января ФРГ озвучит решение передать Украине танки Leopard 2. В МИД Украины прокомментировали

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В Бундестаге говорят, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным"
В Бундестаге говорят, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным"
Фото: ЕРА (архив)

24 января немецкое издание Spiegel сообщило со ссылкой на свои источники, что Германия приняла решение предоставить Украине свои танки Leopard 2 и решение об этом официально озвучат 25 января.

Собеседники издания говорят, что Украине собираются передать "как минимум" одну роту танков Leopard 2 из серии A6 (это модернизированный вариант с усиленным бронированием башни, дополнительной противоминной защитой и увеличенной длиной ствола орудия).

По данным Spiegel, правительство ФРГ намерено также дать разрешение своим союзникам, в том числе из Скандинавии, на экспорт таких танков.

Bild уточнило, что в роту входит 14 танков. Цена Leopard 2 составляет от €3 млн до €7 млн в зависимости от комплектации.  

Канцелярия федерального канцлера Германии пока не комментировала эти сообщения, но ряд немецких политиков подтвердили намерение властей.

Так, заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт твитнула, что "Leopard освобожден" и теперь "сможет быстро помочь Украине в ее борьбе против российского нападения и за свободу Украины и Европы".

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман рассказала в Twitter, что решение о поставке Leopard 2 "было трудным, но неизбежным", и это "искупительная новость для измученной и храброй Украины".

Материал Spiegel прокомментировал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Аллилуйя! Иисус Христос! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию истребителей для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Gripen и всем, что вы можете поставить, чтобы спасти Украину", – написал дипломат.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.

По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, МИД Украины, танки, ФРГ, Бундестаг, Андрей Мельник, Мари-Агнес Штрак-Циммерман, Leopard
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