В Германии заявили, что у них есть 320 танков Leopard 2, но сколько готовы к бою – неизвестно

Leopard 2 серии A7 - один из танков, которые есть на вооружении ФРГ Фото: wikipedia.org

Собеседник телекомпании отметил, что пока неизвестно, сколько из указанного числа Leopard 2 "будут готовы к бою".

Представитель бундесвера рассказал, что эти Leopard 2 (серия A5, A6 и A7) пребывают в разном состоянии, в том числе на ремонте.

Более старых танков – Leopard 1 – у немецкой армии уже нет.