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В Германии заявили, что у них есть 320 танков Leopard 2, но сколько готовы к бою – неизвестно

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Leopard 2 серии A7 - один из танков, которые есть на вооружении ФРГ
Leopard 2 серии A7 - один из танков, которые есть на вооружении ФРГ
Фото: wikipedia.org

В распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, сообщил 24 января CNN представитель министерства обороны ФРГ.

Собеседник телекомпании отметил, что пока неизвестно, сколько из указанного числа Leopard 2 "будут готовы к бою".

Представитель бундесвера рассказал, что эти Leopard 2 (серия A5, A6 и A7) пребывают в разном состоянии, в том числе на ремонте.

Более старых танков – Leopard 1 – у немецкой армии уже нет.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия уже 25 января даст разрешение Польше на передачу Украине танков Leopard.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, промышленность, танки, оборона, ремонт, бундесвер, Leopard
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