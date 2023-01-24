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Президент Финляндии о возможной передаче танков Leopard Украине: Мы сделаем свой вклад в создание подразделения, но должны быть "внимательными и осторожными"

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Среди более чем 10 стран Европы, у которых есть танки Leopard, Финляндия имеет "уникальное положение", отметил Нийнисте
Среди более чем 10 стран Европы, у которых есть танки Leopard, Финляндия имеет "уникальное положение", отметил Нийнисте
Фото: president.gov.ua

Финляндия рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.

Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

Нийнисте спросили, готова ли Финляндия предоставить немецкие танки Leopard Украине и подала ли она запрос в ФРГ на их передачу.

"Нам нужно иметь в виду, что эта продолжающаяся дискуссия, которая имеет место в отношении танков по поводу такого подразделения большего: взять один танк тут, один – там... этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность создать такое подразделение, и мы рассматриваем возможности… Мы сделаем свой вклад в создание этого подразделения", – ответил президент Финляндии.

При этом, по словам Нийнисте, в отношении передачи Украине оружия Финляндия должна быть "очень внимательной и осторожной".

"Среди стран, у которых есть танки Leopard, а их свыше 10 в Европе, Финляндия имеет уникальное положение, потому что мы единственная страна – член ЕС, но не НАТО, которая имеет наиболее длинную границу в Европе после Украины с Россией, – отметил Нийнисте. – Это всегда нужно иметь в виду, когда мы размышляем о своей роли и месте. Но она будет, естественно, конструктивной".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/617424006777692/

Нийнисте прибыл в Киев с визитом 24 января.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Варшава работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard

Теги: Россия, Украина, граница, танки, Финляндия, военная помощь, Владимир Зеленский, Саули Нийнисте, президент, пресс-конференция, визит, встреча, Leopard
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