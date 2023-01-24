Президент Финляндии о возможной передаче танков Leopard Украине: Мы сделаем свой вклад в создание подразделения, но должны быть "внимательными и осторожными"

Среди более чем 10 стран Европы, у которых есть танки Leopard, Финляндия имеет "уникальное положение", отметил Нийнисте Фото: president.gov.ua

Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

Нийнисте спросили, готова ли Финляндия предоставить немецкие танки Leopard Украине и подала ли она запрос в ФРГ на их передачу.

"Нам нужно иметь в виду, что эта продолжающаяся дискуссия, которая имеет место в отношении танков по поводу такого подразделения большего: взять один танк тут, один – там... этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность создать такое подразделение, и мы рассматриваем возможности… Мы сделаем свой вклад в создание этого подразделения", – ответил президент Финляндии.

При этом, по словам Нийнисте, в отношении передачи Украине оружия Финляндия должна быть "очень внимательной и осторожной".

"Среди стран, у которых есть танки Leopard, а их свыше 10 в Европе, Финляндия имеет уникальное положение, потому что мы единственная страна – член ЕС, но не НАТО, которая имеет наиболее длинную границу в Европе после Украины с Россией, – отметил Нийнисте. – Это всегда нужно иметь в виду, когда мы размышляем о своей роли и месте. Но она будет, естественно, конструктивной".

Нийнисте прибыл в Киев с визитом 24 января.