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В Киев прибыл президент Финляндии Нийнисте

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Украина ценит поддержку Финляндии, прокомментировал визит Нийнисте в Киев Зеленский
Украина ценит поддержку Финляндии, прокомментировал визит Нийнисте в Киев Зеленский
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Финляндии Саули Нийнисте 24 января прибыл с визитом в Киев.

Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Нийнисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит", – написал глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1118477972174616/

Нийнисте 19 января принял решение о выделении нового, 12-го, пакета военной помощи Украине на €400 млн на основании предложения правительства Финляндии.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ. Стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией Украине (включая 12-й пакет), составит €590 млн, отметили в минобороны страны.

13 сентября 2022 года премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине немецкие танки Leopard 2.

Теги: Киев, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский, Саули Нийнисте, президент, визит
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