В Киев прибыл президент Финляндии Нийнисте

Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Нийнисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит", – написал глава Украинского государства.

Нийнисте 19 января принял решение о выделении нового, 12-го, пакета военной помощи Украине на €400 млн на основании предложения правительства Финляндии.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ. Стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией Украине (включая 12-й пакет), составит €590 млн, отметили в минобороны страны.

13 сентября 2022 года премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине немецкие танки Leopard 2.