Нидерланды могут купить у Германии 18 танков Leopard, чтобы подарить их Украине – премьер

Об этом 24 января в интервью нескольким СМИ в Брюсселе заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рютте отметил, что если покупка танков для Украины имеет смысл в крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то Нидерланды "готовы рассмотреть этот вопрос".

При этом он сообщил, что решение пока не принято.

Арендованные Leopard 2 стоят на вооружении 414-го танкового батальона, базирующегося в Нижней Саксонии (ФРГ), указала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

О том, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину, заявила 19 января в Давосе (Швейцария) министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Она подчеркнула, что Нидерланды ожидают позиции Германии по этому поводу.