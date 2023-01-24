ГОРДОН
 
 
МИР

Нидерланды могут купить у Германии 18 танков Leopard, чтобы подарить их Украине – премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арендованные Leopard 2 стоят на вооружении 414-го танкового батальона, базирующегося в ФРГ, отметили СМИ
Арендованные Leopard 2 стоят на вооружении 414-го танкового батальона, базирующегося в ФРГ, отметили СМИ
Скриншот: Bundeswehr / Facebook

Нидерланды рассматривают возможность покупки арендованных у Германии 18 немецких танков Leopard 2, чтобы потом подарить их Украине.

Об этом 24 января в интервью нескольким СМИ в Брюсселе заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рютте отметил, что если покупка танков для Украины имеет смысл в крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то Нидерланды "готовы рассмотреть этот вопрос".

При этом он сообщил, что решение пока не принято.

Арендованные Leopard 2 стоят на вооружении 414-го танкового батальона, базирующегося в Нижней Саксонии (ФРГ), указала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

О том, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину, заявила 19 января в Давосе (Швейцария) министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Она подчеркнула, что Нидерланды ожидают позиции Германии по этому поводу.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение Польше на передачу Украине танков Leopard 25 января.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.

По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.

Теги: Германия, Украина, Нидерланды, аренда, танки, ФРГ, военная помощь, Марк Рютте, батальоны, война России против Украины, премьер-министр, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Leopard 2 серии A7 один из танков, которые есть на вооружении ФРГ
В Германии заявили, что у них есть 320 танков Leopard 2, но сколько готовы к бою – неизвестно
Сегодня 21.40
Вооружение это то, что потребуется украинцам в решающий момент войны против России, подчеркнул Кирби
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими – Кирби
Сегодня 19.09
Сегодня стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Германия завтра даст разрешение Польше на передачу Украине танков Leopard – Bloomberg
Сегодня 18.21
Среди более чем 10 стран Европы, у которых есть танки Leopard, Финляндия имеет "уникальное положение", отметил Нийнисте
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Президент Финляндии о возможной передаче танков Leopard Украине: Мы сделаем свой вклад в создание подразделения, но должны быть "внимательными и осторожными"
Сегодня 17.41
США могут дать Украине 10 современных танков
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
США могут дать Украине танки Abrams, чтобы заставить Германию предоставить Leopard 2 – СМИ
Сегодня 16.59
Польша призвала Германию поддержать Украину танками
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2
Сегодня 12.26
Столтенберг 24 января встретился с главой минобороны Германии Писториусом
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
Страны, у которых есть танки Leopard, могут готовить их к передаче Украине – генсек НАТО
Сегодня 12.02
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
Галина ГРИШИНА
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (209353)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (206313)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (58098)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (53901)
5
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (40602)
6
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36909)
7
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (36156)
8
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30778)
 
 
 
 