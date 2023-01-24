Нидерланды могут купить у Германии 18 танков Leopard, чтобы подарить их Украине – премьер

Об этом 24 января в интервью нескольким СМИ в Брюсселе заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Рютте отметил, что если покупка танков для Украины имеет смысл в крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то Нидерланды "готовы рассмотреть этот вопрос".
При этом он сообщил, что решение пока не принято.
Арендованные Leopard 2 стоят на вооружении 414-го танкового батальона, базирующегося в Нижней Саксонии (ФРГ), указала Frankfurter Allgemeine Zeitung.
О том, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину, заявила 19 января в Давосе (Швейцария) министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Она подчеркнула, что Нидерланды ожидают позиции Германии по этому поводу.
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение Польше на передачу Украине танков Leopard 25 января.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 20 января по итогам восьмого "Рамштайна", что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2. Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.
24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.
По данным минобороны ФРГ, в распоряжении немецкой армии есть 320 танков Leopard 2, но сколько "готовы к бою" – неизвестно.