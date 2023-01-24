Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими – Кирби

Вооружение – это то, что потребуется украинцам в решающий момент войны против России, подчеркнул Кирби Фото: EPA

Комментируя дискуссию между Польшей и Германией по вопросу передачи украинским военным танков Leopard 2, Кирби выразил уверенность, что обе эти страны заинтересованы в поддержке оборонных потребностей Украины и "знают, что поставлено на карту".

По словам представителя Совета национальной безопасности США, партнеры осознают, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, "особенно на Донбассе".

Он подчеркнул, что вооружение – "это то, что и дальше потребуется украинцам". Партнеры Украины вместе работают над тем, чтобы предоставить военную помощь "в кратчайшие сроки", подчеркнул Кирби.

В то же время, как указал американский чиновник, на момент интервью ему "нечего сообщить" о возможности переброски в Украину американских танков Abrams. При этом, сказал Кирби, в США "знают" о потребностях Украины в бронетехнике.