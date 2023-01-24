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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими – Кирби

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Вооружение это то, что потребуется украинцам в решающий момент войны против России, подчеркнул Кирби
Вооружение – это то, что потребуется украинцам в решающий момент войны против России, подчеркнул Кирби
Фото: EPA

Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается боев на Донбассе. Об этом в контексте предоставления военной помощи Вооруженным силам Украины заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью польскому информационному порталу RMF24, опубликованном 24 января.

Комментируя дискуссию между Польшей и Германией по вопросу передачи украинским военным танков Leopard 2, Кирби выразил уверенность, что обе эти страны заинтересованы в поддержке оборонных потребностей Украины и "знают, что поставлено на карту".

По словам представителя Совета национальной безопасности США, партнеры осознают, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, "особенно на Донбассе".

Он подчеркнул, что вооружение – "это то, что и дальше потребуется украинцам". Партнеры Украины вместе работают над тем, чтобы предоставить военную помощь "в кратчайшие сроки", подчеркнул Кирби.

В то же время, как указал американский чиновник, на момент интервью ему "нечего сообщить" о возможности переброски в Украину американских танков Abrams. При этом, сказал Кирби, в США "знают" о потребностях Украины в бронетехнике.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

20 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной. 

"Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – сказал Резников.

В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Пентагон, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, Белый дом, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Джон Кирби, безопасность, российские оккупанты, деоккупация, Leopard
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