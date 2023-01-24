"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото

Участники акции публикуют фото в одежде с леопардовым принтом. Флешмоб также поддержала Полякова Фото: Оля Полякова / Facebook

Инициатором акции выступила официальная страница Украины в Instagram.

"Леопардовая одежда была давно забыта, но теперь пришло время пересмотреть гардероб! Надевай любимую леопардовую одежду и запости селфи. Привезем леопардовые танки в Украину!" – призвали авторы публикации.

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На момент публикации участие в акции приняли более 7 тыс. человек в сети Instagram, среди которых многие украинские и зарубежные знаменитости.

"Пока кто-то тянет время, надо действовать и надавить. Присоединяюсь к челленджу. Чем больше я злюсь, тем больше хочется помогать. Но одного этого недостаточно. Нам нужна поддержка всего мира", – написала Джамала, опубликовав фото, на котором изображена в полушубке с леопардовым принтом.

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Участие во флешмобе также приняла коллега Джамалы alyona alyona.

"Германия должна услышать нас и наконец-то предоставить Украине Leopard", – заявила артистка, позируя в толстовке леопардовой расцветки.

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Ко флешмобу присоединилась украинская певица Настя Каменских.

"Нам нужно защищать украинских детей и взрослых, свою Родину. Украина сегодня – щит Европы. И я надеюсь, что это всегда будут помнить. Поэтому важно говорить и поддерживать Украину всеми возможными способами", – написала она.

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"Нам нужны Leopard", – написала украинская певица Оля Полякова, присоединившись к акции.

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Флешмоб также поддержали украинские защитники.

"Передайте Leopard Украине", – написал военнослужащий Андрей Кулибаба, позируя на матрасе с леопардовым принтом.

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Акцию поддержал французский актер Джимми Воха-Воха, который снимался в украинском фильме "Скажене весілля". Он выложил в сеть фото, на котором запечатлен в полушубке с леопардовым рисунком.

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Немецкий стилист Франк Питер Уайлд, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину ежедневно публикует посты в поддержку украинцев, также запостил тематическое селфи.

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Участие во флешмобе приняла "Укрзалізниця", сменив сине-белый цвет логотипа на анималистический.