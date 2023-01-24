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24 января, 2023
 
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"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото

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Участники акции публикуют фото в одежде с леопардовым принтом. Флешмоб также поддержала Полякова
Участники акции публикуют фото в одежде с леопардовым принтом. Флешмоб также поддержала Полякова
Фото: Оля Полякова / Facebook

В сети в 20-х числах января набрал обороты флешмоб, участники которого публикуют свои снимки в одежде с леопардовым принтом. Фотографии участников флешмоба отмечены хештегом FreeTheLeopard. Целью акции является привлечение внимания мировой общественности к необходимости предоставления Украине танков Leopard.

Инициатором акции выступила официальная страница Украины в Instagram.

"Леопардовая одежда была давно забыта, но теперь пришло время пересмотреть гардероб! Надевай любимую леопардовую одежду и запости селфи. Привезем леопардовые танки в Украину!" – призвали авторы публикации. 

На момент публикации участие в акции приняли более 7 тыс. человек в сети Instagram, среди которых многие украинские и зарубежные знаменитости.

"Пока кто-то тянет время, надо действовать и надавить. Присоединяюсь к челленджу. Чем больше я злюсь, тем больше хочется помогать. Но одного этого недостаточно. Нам нужна поддержка всего мира", – написала Джамала, опубликовав фото, на котором изображена в полушубке с леопардовым принтом.

Участие во флешмобе также приняла коллега Джамалы alyona alyona.

"Германия должна услышать нас и наконец-то предоставить Украине Leopard"– заявила артистка, позируя в толстовке леопардовой расцветки.

Ко флешмобу присоединилась украинская певица Настя Каменских. 

"Нам нужно защищать украинских детей и взрослых, свою Родину. Украина сегодня – щит Европы. И я надеюсь, что это всегда будут помнить. Поэтому важно говорить и поддерживать Украину всеми возможными способами", – написала она.

"Нам нужны Leopard", – написала украинская певица Оля Полякова, присоединившись к акции.

Флешмоб также поддержали украинские защитники. 

"Передайте Leopard Украине", – написал военнослужащий Андрей Кулибаба, позируя на матрасе с леопардовым принтом.

Акцию поддержал французский актер Джимми Воха-Воха, который снимался в украинском фильме "Скажене весілля". Он выложил в сеть фото, на котором запечатлен в полушубке с леопардовым рисунком.

Немецкий стилист Франк Питер Уайлд, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину ежедневно публикует посты в поддержку украинцев, также запостил тематическое селфи.

Участие во флешмобе приняла "Укрзалізниця", сменив сине-белый цвет логотипа на анималистический.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/photos/a.1040287022671752/6192528150780921/

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Укрзалізниця, танки, война России против Украины, военнослужащий, Настя Каменских, мода и красота, Оля Полякова, alyona alyona, одежда, Олаф Шольц, Leopard
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