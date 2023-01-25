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"Мы не отказываемся от возможностей". Госдеп прокомментировал информацию о передаче Украине танков Abrams

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В США не подтверждают поставку Abrams Киеву
В США не подтверждают поставку Abrams Киеву
Фото: ЕРА

США регулярно ведут переговоры с союзниками о передаче наступательного оружия Украине для борьбы с российской агрессией, но не подтверждают принятия решения о поставках танков Abrams. Об этом представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил 24 января во время брифинга, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепа.

По его словам, Вашингтон намерен действовать в согласовании с остальными партнерами проукраинской коалиции, не опережая их.

"Мы не собираемся быть впереди каких-либо потенциальных объявлений  других союзников, других партнеров, и не будем анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать", – сказал Прайс. 

При этом он отметил, что это не означает отсутствия "прогресса по какому-либо конкретному вопросу".

"Мы не отказываемся от возможностей", – добавил спикер Госдепа.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке танков Abrams в Украину, заявили во вторник три американских чиновника, знакомые с ходом переговоров, отмечает CNN. По словам официальных лиц, объявление может быть сделано уже на этой неделе.

Канал Sky News Arabia со ссылкой на Пентагон сообщил 24 января, что  Байден готов отправить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы заставить Германию начать поставки танков Leopard 2. Также он отметил, что Украине нужно не менее 500 танков, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению.

Контекст:

США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд. 

При этом танки Abrams все еще не поставлялись в Украину, несмотря на запросы. В частности, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил на брифинге 18 января, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться. 

Канцлер Германии Олаф Шольц 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

18 января в интервью Süddeutsche Zeitung Шольц сказал, что, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Газета писала, что об этом Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.

Теги: США, Джо Байден, танки, Госдепартамент США, военная помощь, война России против Украины, Нед Прайс
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