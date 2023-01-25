"Мы не отказываемся от возможностей". Госдеп прокомментировал информацию о передаче Украине танков Abrams

По его словам, Вашингтон намерен действовать в согласовании с остальными партнерами проукраинской коалиции, не опережая их.

"Мы не собираемся быть впереди каких-либо потенциальных объявлений других союзников, других партнеров, и не будем анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать", – сказал Прайс.

При этом он отметил, что это не означает отсутствия "прогресса по какому-либо конкретному вопросу".

"Мы не отказываемся от возможностей", – добавил спикер Госдепа.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке танков Abrams в Украину, заявили во вторник три американских чиновника, знакомые с ходом переговоров, отмечает CNN. По словам официальных лиц, объявление может быть сделано уже на этой неделе.

Канал Sky News Arabia со ссылкой на Пентагон сообщил 24 января, что Байден готов отправить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы заставить Германию начать поставки танков Leopard 2. Также он отметил, что Украине нужно не менее 500 танков, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению.